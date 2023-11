DFVE-Sabadell 8-9 (2-3, 2-2, 2-4, 2-0)

DFVE: Maczkó - Garda 2, Kardos D., Szabó, Kardos L. Mahiueu 2, Dobi 3. Csere: Somogyvári, Horváth, Pál, Jonkl 1, Lovász. Eikel (kapus). Vezetőedző: Vad Lajos.

Sabadell: Ester R. - Leiton, Garcia Godoy, Ortiz M. 1, Gonzalez 3, Giustini 4, Van der Sloot. Csere: Ortiz R. Keuning, Casado, Forca 1, Jurado, Carrasco (kapus), Vezetőedző: David Palma Lopera.

Nem várt könnyű összecsapás a dunaújvárosiakra, hiszen világ egyik, ha nem a legjobb klubcsapata, a Sabadell érkezett. A találkozót Mahieu gólja nyitotta meg, egy perc alatt fordítottak is a vendégek, Giustini és Ortiz talált be, 1-2. Garda válaszolt, de Gonzaleznek köszönhetően az első nyolc percet követően a spanyolok vezettek. A második negyedből két perc sem telt, és máris kettő volt a hátrány, fórban Giustuni volt eredményes, 2-4. Dobi emberelőnyből, Garda egyenlő létszámban köszönt be, ismét egyenlő volt az állás, de aztán két másodperccel a nagyszünet előtt Gonzalez gondoskodott arról, hogy spanyol előnnyel vonuljanak pihenőre a felek. Abszolút tartotta a lépést a Dunaújváros a címvédővel szemben, pedig a kiállítások aránya nem volt éppen egyenlő

A második félidő rosszul kezdődött a Fejér vármegyeiek számára, ugyanis két emberelőnyös góllal gyorsan háromra nőtt a két csapat közötti differencia, majd Forca ziccere is bement, 4-8. Maczkó védésein múlott, hogy nem lett még nagyobb baj. Jonkl szépített, de erre volt válasza Sabadellnek Giustuni révén, de még a játékrész vége előtt Dobi háromra csökkentette a hátrány, 6-9. Az utolsó negyedben hátul lehúzta a rolót a DFVE, Mahieu előbb kettőre, majd Dobi egyre zárkóztatta az övéit. Sajnos azonban az utolsó támadás kimaradt, így nem sikerült a bravúr, ennek ellenére a Dunaújváros minden dicséretet megérdemel. Ezzel a vereséggel azonban eldőlt, hogy Vad Lajos együttese biztosan nem jut tovább a csoportjából.