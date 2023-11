A torna zárónapján Szlovénia volt Magyarország ellenfele, hét fehérvári ott volt a keretben, közülük Horváth Dominik volt a cserekapus, egyedül az elő két találkozón egyaránt szerepet kapó Terbócs István maradt ki. Nem semmi iramban kezdtek a felek, szűk három perc alatt három gólt is láthatott a publikum. A szlovénok szerezték meg a vezetést, a válogatottba visszatérő Vay még először védeni tudott, de Jezovsek a kipattanónál nem hibázott, 0-1. Nem esett össze a magyar válogatott, nem hogy gyorsan egyenlített, a vezetést is átvették a mieink, pedig még 180 másodperc sem telt el a találkozóból. Először Kovács Alex volt eredményes közelről, majd Stipsicz távoli lövésébe ért bele jól Nemes Márton, 2-1. Folytatódott az oda-vissza játék, a vendégek kapuvasat is találtak, aztán hét perc eltelte után megduplázódott a magyar előny, Pozsgai kékvonalas próbálkozásába ért bele jól Nagy Krisztián, 3-1.

A második harmad elején öt a négy ellen támadhatott egy ideig a magyar válogatott, majd a szlovénok ugorhattak ki ziccerben Hadobás kiállítás árán tudta csak megakadályozni a gólt. Ezt az emberhátrányt megúszta Don MacAdam együttese, majd az öt az öt ellen kiegyenlített játékot láthattak a nézők. Jó volt látni, hogy a torna előrehaladtával a szurkolók száma is folyton nőtt, a szombati, zárónapra erős háromnegyed ház volt a Tüskecsarnokban.

A kimaradt emberelőnyökkel tűzdelt húsz perc után az utolsó játékrész elején szépített Szlovénia Torok révén, 3-2. A vendégek kerültek fölénybe, és bár egy emberelőnyt megúsztak a mieink, öt az öt ellen Nemes eladott korongja után Maver emelt fonákkal a kapuba, 3-3. Nyolc perccel a rendes játékidő lejárta előtt Mihály tört be szélről a kapu felé, majd ugyan pár másodpercre nem volt nála a pakk, de azt a társak visszapasszolták neki, a Hydro Fehérvár AV19 támadója pedig közelről megszerezte a vezetést, 4-3. Az utolsó pillanatokig rohamoztak a szlovének, emberhátrányban is levitték kapusukat is, nem sokon múlott az egyenlítés, de a magyar válogatott megnyerte utolsó mérkőzését a tornán.

Magyarország – Szlovénia 4-3 (3-1, 0-0, 1-2)

Tüskecsarnok, 1695 néző. V.: Soós, Tóth R., Muzsik, Váczi.

Magyarország: Vay – Pozsgai (1), Vokla, Nagy G. (1), Nagy K. 1, Mihály 1 (1) – Falus, Horváth M., Páterka (1), Németh (1), Kovács A. 1 – Hadobás, Fejes, Lövei, Vértes, Galló – Stipsicz (1), Kiss R., Horváth B., Nemes 1, Varga B. (1). Szövetségi kapitány: Don MacAdam.

Szlovénia: Us – Urukalo, Masic, Simsic, Maver 1, Mahkovec – Cosic, Stojan, Macuh (1), Kapel, Sodja – Cepon (1), Crnovic, Tomazevic (1), Torok 1, Jezovsek 1 – Sirovnik, Sturm, Povse, Mehle, Svetina. Szövetségi kapitány: Edo Terglav.