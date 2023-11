Ferencváros - Fehérvár FC 0-1 (0-0)

Budapest, Groupama Aréna, 11007 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Albert István, Belicza Péter)

FTC: Dibusz - Wingo, Cissé, Abena (Owusu, 69.), Ramitez (Gojak, 86.) - Makreckis, Esiti (Sigér, a szünetben) - Traore (Civic, 77.), Ben Rondhane (Lisztes, a szünetben), Marquinhos - Pesics. Vezetőedző: Dejan Sztankovics

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese, Serafimov, Csongvai, Gergényi, Schön - Flores, Christensen (Pinto, 79.), Katona M. (Kalmár, 55.) - Kastrati (Szabó L., 64.), Kodro (Karamoko, 79.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: Szabó L. (67.)

Sárga lap: Ben Romdhane (35.), Marquinhos (82.), Sigér (86.) ill. Flores (90+1.), Tóth B. (90+6.), Pinto (90+7.)

Mikor, ha nem most? Fogalmazódhatott meg a kérdés a fehérvári futballbarátokban, mikor az Üllői úti pálya felé vették az irányt. Volt ki vonattal, akadt, aki autóval érkezett a Groupamába, de a gondolat közös volt: itt az ideje újra idegenbeli meccset nyerni. A novemberi napsütés csak fokozhatta a vágyat a bizonyításra a Vidi játékosaiban, ráadásul a legutóbbi fordulóban, az Újpest ellen mutatott formára is lehetett alapozni. A lilákkal szemben izzó szenvedélyt a Fradi ellen is lángban tartani alapvető feladatnak tűnt. Ugyan vezeti a tabellát a honi mezőny legerősebb együttese, mégis, valahogy benne volt a IX. kerületi levegőben, hogy a piros-kékek meglephetik a Ferencvárost. Az óvatosabb koronázóváros-beli szimpatizánsok megelégedtek volna a pontrablással is, Bartosz Grzelak sem használt nagy szavakat a találkozó előtt, azonban volt olyan játékos a gárdában - remélhetőleg nem is egy -, aki csakis a győzelmet tartotta elfogadható eredménynek. Miért is ne? Az OTP Bank Liga 13. fordulója akár szerencsével is kecsegtethetett az idegenben több, mint egy éve győzni képtelen Fehérvár FC számára.

Pimasz fricskával indított a szép számmal felvonuló Red Blue Devils szurkolói csoport, meglepően, de igen jól hangzott az FTC szentélyében a "Ki nem ugrál, sz.r Fradista, hej, hej" szólamú rigmus.

A csütörtökön még a Genk ellen Konferencialiga-mérkőzést 1-1-el megvívó Ferencváros kezdője több helyen változott, főként a védelmet és a középpályát bontotta meg Dejan Sztankovics, míg a Vidiben Kastrati bekerült a kezdőbe, nem véletlen, hiszen a fehérváriak elsősorban a gyors kontrákban bízhattak a rendkívül "tömeges" hazai védelem között. S ennek a hetedik percben jelét is adták. Egy perccel korábban ugyan Ramirez kapu elé ívelését Tóth Balázsnak vetődve kellett a mezőnybe ütnie, majd aztán Christensen felívelt labdája pattant át Abena felett, a gyorsléptű Kastrati pedig majdnem labdához fért a kifutó Dibusz mellett is. Végül felszabadítottak a zöld-fehérek. A hazaiak irányították a játékot, nyolc emberrel támadtak a fehérvári tizenhatos környékén, a 17. percben Pesics elől tisztázott szögletre az utolsó pillanatban Csongvai mentett. Egykapuzott a Fradi, a vendégek védekeztek, és sorozatban mentették szögletre a hazaiak szélről érkező labdáit. A 28. percben jól terelgették a labdát a ferencvárosiak, Marquinhos jobbról lőtt, Tóth csak a mezőnybe tudta öklözni a labdát, Flores röviden szabadított fel, végül Esiti tett pontot az attak végére, centikkel a jobb kapufa mellé durrantott 18 méterről. Katona Mátyás válaszolt erre, 25 méterről ballal vette célba a kaput, de labdáját az éppen középen helyezkedő Dibusz blokkolta a gólvonal előtt. A Vidi rendre Kastratit igyekezett futtatni, de a védők lefülelték a labdákat, vagy elnyomták a koszovói támadót. A 32. percben aztán Makreckis kerülte meg Florest, visszagurított labdáját Pesics 15 méterről küldte meg, Tóth Balázs ért le remekül a labdára. Az ellentámadásból megint Katona próbálkozott, 20 méteres, zseniális lövését hatalmas vetődéssel piszkálta ki a jobb felső sarok elől Dibusz. Marquinhos volt az egyik legveszélyesebb a Vidi kapujára, a félidő hajrájába lépve 17 méterről tekert jobbal a bal alsó felé, Tóth Balázs védett nagyot ismét.

Dejan Sztankovics kettőt is cserélt a szünetben, Sigér a középpályát, Lisztes a támadószekciót erősítette. A hazai fölény már gólt is eredményezett, az 50. percben Marquinhos kiugratása nyomán Pesics talált be, de les miatt nem örülhetett, maradt a 0-0. Kalmár Zsolt az 55. percben szállt játékba, az addig agilisan és talán a legveszélyesebben futballozó Katonát váltotta. A Vidi szervezetten védekezett, de Lisztes így is pöccintéshez jutott, Tóth fogta kézbe a labdát. Bese ígéretesen tört előre, a tizenhatos előtt Kalmárhoz gurított, aki egy csel után jobbal csúnyán a kapu mellé lőtt. Kastrati a második félidőben nem tudott megbirkózni a ion-oszlop Cissével, így Szabó Levente érkezett helyette. A 65. percben Kalmár szabadrúgását Bese csúsztatta kapu felé, Dibusz vette ölébe a lasztit. Kalmár és Szabó Levi beállása sorsfordító volt, mert a 67. percben előbbi ívelt be szabadrúgást a jobb oldalról, Szabó pedig 15 méterről fejelt magasan a jobb sarokba, 0-1. A vezető gól után is Fradi dominált, de komoly helyzetig nem jutott, mert vagy a védőkön akadtak fenn a hazaiak, vagy Tóth Balázs kapott bele a beadásokba. Okosan őrizte előnyét a Vidi, bár nagyon fáradt a csapat. Azonban a szív felülkerekedett mindenen, még a nyolc perces hosszabbításon is.

A Fehérvár FC bravúros győzelmet aratott, s megtörte 2022. október 29-e óta tartó rossz szériáját, újra bajnokit nyert idegenben.