A Vidi játékosa a 81. percben állt be, s hatékonyan játszott Szófiában. A találkozó hosszabbításában Kalmár Zsolt álompasszal ugratta ki Szoboszlai Dominiket - igaz, a ziccer kimaradt. A magyar együttes Petkov öngóljával egyenlített ki a hatperces hosszabbítás utáni másodpercekben.

- Sok nehézséget átéltem az elmúlt években. Sokszor a fájdalom miatt sírtam, de most ezek örömkönnyek, mert itt lehetek a csapattal és kijutottunk az Európa-bajnokságra, ez fantasztikus érzés. Amikor a sérülésem után visszatértem, az volt a célom, hogy újra válogatott lehessek, és kijussunk az Eb-re. Ez ma sikerült! Sokat jelent ez számomra. A mai meccset magunknak tettük nehézzé, el kellett volna korábban döntenünk, de az elmúlt évek rengeteg kemény munkája a végén kijött - hívhatjuk ezt szerencsének is. Ez a siker nem csak a válogatott tagjaié, hanem sokmillió magyaré, akik szurkoltak nekünk. Ez a siker mindenkié! Köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt években, a nehéz időszakban is végig mellettem állt, vasárnap pedig boldogan, de győztes mentalitással lépünk majd pályára Montenegró ellen fogalmazott elérzékenyülve a találkozót követően Kalmár Zsolt, a Vidi középpályása.