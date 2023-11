Arconic-Alba Fehérvár – Sporting CP 106-102 (28-18, 18-31, 26-15, 21 29,

Székesfehérvár, 800 néző

Vezette: Kounelles (ciprusi), Hasanov (azeri), Galic (horvát)

Alba: Chambers 27/15, Vojvoda 20/12, Barnett 25/9, Dickey 13, Philmore 11. Csere: Roberts 7, Kass 3/3, Balogh M., Takács Milán. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

Sporting: Ventura 2, Curry 27/9, Ekiyor 28, Araujo, Moore 10/3. Csere: Lovett 24/21, Cardozo, Marshall 4, Cruz 5, Loncovic 2. Vezetőedző: Pedro Nuno Monteiro

Kizárólag győzelem esetén maradt matematikai esélyük a fehérváriaknak a továbbjutásra, így a tét nem volt kicsi, az azonban némi reményt adhatott, hogy az Alba többször is jelentős hátrányban volt az első mérkőzésen, fordítani is tudott, bár végül négypontos vereséggel zárt.

A múlt héten érkező új szerzemény, Anthony Roberts már ott volt a bemelegítéskor a parketten, és az 5. percben be is mutatkozott. Láthatóan még kissé idegen volt számára a közeg, ám volt egy remek labdaszerzése és indítása, melyből pontokat ért el Vojvoda Dávid, aki most a kezdő ötösben kapott helyet, és nem a kispadról szállt be.

Siyani Chambers triplája nyitotta meg a pontok sorát, erre szinte nyomban válaszolt Edwards Ekiyor. Majd Vojvoda is bemutatkozott a zöld mezes vendégeknek, elsüllyesztve egy hárompontost, 6-4. Ezt követően fej-fej mellett haladtak a csapatok, a 8. percben viszont először alakult ki nagyobb távolság Jordan Barnett kosarai után, 20-11. Majd Marcus Lovett és André Cruz próbáltak szűkíteni a luzitánok hátrányán, de Kass Balázs duplája megálljt parancsolt nekik. Vojvoda pokolian kemény blokkokat kapott, mely láthatóan nem is tetszett a fehérvári dobógépnek, és összeszólalkozott a vendégek több játékosával. Mindenesetre Barnett a negyed zárásakor még berámolt egy triplát, így magabiztos előnnyel várhatták a kék-fehérek a folytatást.

A második negyed Roberts hármas-kísérletével indult, ám labdája nem talált célba, viszont Lovett távoli dobása jó lett, és megközelítette vendéglátóit a Sporting, 28-24. A 2020-2021-es idényben az Albában pattogtató Ron Curry ezután alaposan feladta a leckét, a „Kígyó térről” talált be, de Vojvoda sem hagyta annyiban, és hozzá hasonlóan, de a szélről ért el kosarat. A portugálok érezhetően vérszemet kaptak, és ott lihegtek a házigazdáik nyomában, de Barnett zsákolása ötpontos előnyt jelentett, 37-32. Igazság szerint leginkább Curry őrzése okozott gondot, ha hagyták szóhoz jutni, annak rendre kosár lett a vége. Emellett próbálták kizökkenteni a vendégek az Albát, többször állt a játék, és ez nem az ő malmukra hajtotta a vizet. Más kérdés, hogy James Dickey ezzel különösebben nem törődött, és fontos pontokat szerzett, faultokat harcolt ki. A rendkívül kellemetlen stílusban játszó Sporting a félidő előtt feljött újfent két pontra, de Barnett duplája megakadályozta az egyenlítést, 46-42. Az utolsó szót azonban Michael Moore és Curry mondta ki, akik hármasa után a zöldek mehettek elégedettebben a pihenőre, 46-49.

A nagyszünet után Roberts pontos ziccere talált utat a kosárba, ám ezt megelőzően Barnett adott egy méretes sapkát Diogo Araújonak. Barnett azért a közösbe is tett, duplája ismét Alba-vezetést hozott, 50-49 a 12. percre. Tapadt ellenfelére a Sporting, olyannyira, hogy Lovett trojkája után visszavették a vezetést. Megint jött az első félidőben látott húzd meg, ereszd meg, egy-egy pontos előnnyel itt, és ott is. A játékvezetői hármas sorra furcsa ítéletekkel borzolta a kedélyeket, és ez nem tett jót az összecsapásnak. Aztán a rendkívül aktív Chambersnek köszönhetően azért a 26. percre egy kicsit szusszanni tudott az Alba, 67-60. A negyedet magabiztosan nyerte a fehérvári legénység, és ahhoz, hogy újra tízpontos különbség legyen Roberts egyéni megmozdulása is kellett, 72-62.

A záró játékrész parázs hangulatban, és portugál pontokkal kezdődött. A 33. percre megint visszatértek a meccsbe, és csupán négy pont választotta el őket, hogy utolérjék a hazaiakat, 74-70. A 35. percben bekövetkezett az, amitől tartottak a szurkolók, Curry kiegyenlített, 79-79. Innentől még kiélezettebb lett a küzdelem, pontra pont volt a válasz, bár Chambers triplájánál némileg kisimultak a ráncok, 91-88. André Cruz öt pontot szórt, úgy tűnt ő lesz a nyerőember, ám hihetetlen izgalmak után Isiah Philmore 18 másodperccel a vége előtt ikszre hozta az állást, 93-93. Jöhetett a hosszabbítás, melyet parádésan kezdett az Alba, horrorisztikus végjátékban pedig az utolsó szót Chambers mondta ki.