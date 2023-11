Ami megtörténhet egy futballmérkőzésen, az szinte meg is történt szerda este a Groupama Arénában. Alapvetően kemény küzdelem zajlott a pályán, többet volt a labda a zöld-fehéreknél, de ez a fölény sokszor meddőnek bizonyult, a felcsúti ellentámadásokban pedig végig ott volt a veszély. A felcsútiak szerezték meg a vezetést Guber révén, majd a hazaiaknak sikerült fordítani is. Gruber megint jól fejezett be egy akciót, így jöhetett a hosszabbítás, ahol aztán a videóbíró kapta a legnagyobb teret, Traoré szerezte meg ismét a vezetést, de jött Favorov és egyenlített a 120. percben. Aztán a felcsúti játékos kapott egy pirosat, majd Colley kezezése után a Ferencváros még tizenegyeshez is jutott, amelyet a 131. percben értékesítettek is. Idő már nem maradt igazából semmire, így a Puskás Akadémia kiesett.

– Hiába rúgtam két gólt, kikaptunk, nagyon csalódott vagyok, mindenki így van vele a csapatból, de mennünk kell tovább és fókuszálni a bajnokságra. Nagyot küzdöttünk a Fradi ellen, mindenki beleadott mindent, sajnos ez ma ennyire volt elég. Sajnálom, hogy így alakult. Az első gólom előtt remek indítást kaptam, tudtam, hogy Puljic szereti ezt a passzfajtát, indultam is a labdára. Megpróbáltam higgadt maradni és elgurítani a kapus mellett, szerencsére ez sikerült. A másodiknál éreztem, hogy Plsek le fogja passzolni majd, azon voltam, hogy helyezzem el a kapus mellett, sikerült ez is – mondta Gruber Zsombor a Nemzeti Sportnak.

Hornyák Zsolt a mérkőzés utáni interjúban kiemelte, hogy ez a találkozó színvonalát tekintve beillett volna a sorozat döntőjének is, kár, hogy ilyen hamar megvalósult ez a párosítás.