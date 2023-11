– Lehet, hogy a Kecskemét és a Vidi elleni mérkőzésük nem az ő szájízük szerint alakult, de szerintem ez mit sem számít. Nekünk ilyen szempontból nem is kell rájuk figyelnünk, azzal kell törődnünk, ami a mi dolgunk, nevezetesen, hogy koncentráltak, élesek legyünk, egymásért küzdjünk a pályán – ez lehet a siker receptje – fogalmazott a Puskás cseh válogatott védője, Patrizio Sronati. – A csapat tagadhatatlanul jó formában van, van önbizalmunk, barátok, sőt, szinte testvérek vagyunk – ez a pályán is látszik. Nemcsak a Fradinak van jó csapata, nekünk is vannak kiváló játékosaink, van karakterünk, hiszünk a győzelemben.