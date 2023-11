Ahogy szinte napra pontosan egy éve, ezúttal is komoly pofonok zuhogtak a fehérvári belvárosban, a Hotel Magyar Király kupolaterme adott otthont az évzáró bunyógálának. A rendezvényt megtisztelte a sikeres futballpályafutását fél éve lezáró csatár, Nikolics Nemanja, valamint a Fehérvár FC szakvezetője, a lengyel-svéd tréner, Bartosz Grzelak is. „Jó kapcsolatot ápolok a gála főszervezőjével, aki a futballcsapat mellett jóban és rosszban kiálló ultrák egyike, örömmel mondtam igent az invitálásra. Soha nem voltam még bokszgálán.” – mondta Grzelak. A Kiliti Promotions eseményén ezúttal öt mérkőzést rendeztek, az első összecsapáson, a The Ring névre keresztelt ütközet során az üzletemberek húztak kesztyűt, eredményt nem hirdettek, a cél a sportág népszerűsítése volt. Kora ősszel, a fehérvári bunyós istálló budapesti gáláján Csikós Gergely és Tőrös Ádám harcolt először ebben a formában, valamint a tatabányai Beck Tamás is ringbe lépett, akkor fehérvári ellenfele a meccs előtti este betegség miatt lemondta a küzdelmet, azonban a szintén koronázóvárosi Pajor Patrik beugrott, vállalta az összecsapást.

Beck ellenfele ezúttal a fővárosi Komóczi Gábor volt, a meccsen nem hirdettek eredményt. A második párban a pályafutását négy éve, a Videoton Bob Clubban kezdő, 18 éves Péntek Martin találkozott idősb Berki Ferenc tanítványával, a borsodi születésű, de évek óta a fővárosban élő, edzője által El Mexico becenévvel illetett Lázi Leventével, akinek ez volt az első hivatalos mérkőzése, a középsúlyban. Tizenegy hónapja öklöz komolyan, bár ezúttal mutatkozott be, nem volt megilletődött, az utolsó, negyedik menetben fölénybe került, bár nem számoltak Péntekre, a játékvezető a meccs vége előtt ötven másodperccel beszüntette a küzdelmet – sokak szerint kicsit korán -, bemutató meccs lévén döntetlen eredményt hirdettek.