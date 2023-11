Nem múlt el nyomtalanul a Grazban elszenvedett meglepő vereség, Kiss Dávid és stábja a sérülések adta lehetőségeken belül igyekezett belenyúlni az összeállításban, nem akadt olyan sor, amelyben ne eszközöltek voltak az edzők változásokat. A vendégek részéről régi jó ismerős látogatott el újra Fehérvárra, hiszen Rasmus Tirronen kapus a két évvel ezelőtt ezüstérmet szerzett Volán erőssége volt.

Bartalis helyzete nyitotta meg a találkozót, majd inkább a mezőnyjáték dominált. Öt perc elteltével minden hazai szurkolóba kicsit megállt az ütő, hiszen Mihály Ákost ütközték le csúnyán, a térdére ment a mozdulat, a fehérvári játékost csapattársai támogatták le a jégről. Kragl öt perces büntetést és végleges fegyelmit kapott. A kék-fehérek nem voltak kellően élesek fórban, bár akadtak helyzetek, Stuart kiugrása a túloldalon is magába hordozta a gólt, sőt Knott is kilépett ziccerben, ezt pedig Roy fogta nagy bravúrral. A felemást emberelőny után legalább annak örülhettek a szurkolók, hogy Mihály vissza tudott térni a jégre. Egy cserében nagyon elkapta a ritmust a Fehérvár, beszorult a Linz, ott pattogott a korong Tirronen előtt, de sem McGauley, sem Labarge nem tudta bekotorni. Öt perccel a szünet előtt sikerült megszereznie a vezetést a Volánnak, Leclercet találta meg Bartalis a kapu előtt, a francia támadó pedig a kapus kicselezve köténybe belőtte, 1-0. Knott ütőjében volt az egyenlítés, de Roy ismét résen volt.

Próbáltak a hazaik továbbra is kezdeményezőbben hokizni, de Roy sem unatkozott. Egy kapu mögött elszórt pakk után Lebler tálalt Kristler elé, aki két ízben sem tudott egalizálni szerencsére. A túloldalon Hári volt az „ajándékozott” az egyik osztrák védő hagyta el a pakkot, de a Fehérvár csapatkapitánya nem tudott túljárni excsapattársa eszén. Vokla, majd Leavens is kapott a szabályosság határát talán már túllépő ütküzést, a síp néma maradt, a utóbbit azonban úgy kellett letámogatni. Három perccel a harmad vége előtt egyenlített a Linz, elcsúszott a fehérvári védekezés, Romig üresen maradt és középről kilőtte a felső sarkot, 1-1.

Leavens is visszatért az utolsó húsz percre, gyorsan kapott is egy kiállítást, de Leclerc gyorsan kiharcolt egy osztrák büntetést is a létszámkiegyenlítés nevében. Leavens büntetőpadról való visszatérését követően sajnos nem tudta folytatni a játékot, bicegve hagyta el a jeget. Egyre feszültebbé vált a mérkőzés, amelyet csak fokoztak a kétséges bírói ítéletek. Négy perccel a vége előtt emberelőnybe került a Volán és ezt az esélyt nem hagyták ki a kék-fehérek, Hári a rövid felsőt pókhálózta ki, 2-1. Nyomott a végén a Linz, de a fehérváriak hősies védekezéssel kihúzták a hátralévő időt, a jutalom három pont lett.