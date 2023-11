A férfi röplabda Extraliga szombati játéknapján 14 órától a MÁV Előre-Foxconn vendége a MEAFC-Miskolc együttese lesz. A fehérváriak az eddigi négy bajnokin még szettet sem veszítettek, és ezt a sorozatot a 9. helyen tanyázó ellenfelükkel szemben is folytathatják. Már csak azért is fontos lenne egy újabb sikerélmény számukra, mert rettentően nehéz hetek előtt állnak Dávid Zoltán vezetőedző tanítványai. A jövő héten ugyanis a MEVZA Kupában – szintén a VOK-ban három mérkőzést játszanak a szlovák Rieker UJS Komárno, az ugyancsak szlovák TJ Spartak MYJAVA, valamint a horvát MOK Mursa Osijek csapataival. Majd a CEV Challenge Kupában november 21-én a svájci Volley Näfels együttesét fogadják a Tatabányai Multifunkciós Sportcsarnokban.

Visszatérve a magyar pontvadászatra, a miskolci csapat eddig hét találkozón van túl, ezek közül kettőt nyert meg a DKSE és a MAFC-BME ellen.

- Próbálom úgy forgatni a csapatot, hogy a játékosok a háromnapos MEVZA tornára és a november 21-i Challenge Kupa mérkőzésre is frissek legyenek. Nem számít, hogy ki az ellenfél, a bajnokságban mindig a győzelem a cél. – jelentette ki határozottan Dávid Zoltán.

A női Extraligában rangadóra kerül sor, 18 órakor a hétszeres magyar bajnok, és címvédő Vasas Óbuda csapatával találkozik a MÁV Előre-Foxconn csapata. A piros-kékek szerdán a Bajnok Ligája B csoportjának 1. fordulójában a török Eczacibasi Dynavit Istanbul gárdájától szenvedtek 3:0-as vereséget, ám a magyar bajnokságban négy mérkőzést nyertek meg zsinórban, és a tabella élén állnak.

A MÁV Előre-Foxconn célja nem lehet más, mint megrángatni az „oroszlán bajszát”, és meglepetést okozni. A felkészülési időszakban ezt már egyszer megtették, bár az összecsapást 3:2-re a Vasas Óbuda nyerte, de alaposan megizzadtak ehhez a sikerhez.

- Nagyon készülünk a szombati rangadóra a Vasas Óbuda csapata ellen. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy milyen erőt képviselnek. A célunk az, hogy megmutassuk mire vagyunk képesek, akár saját határainkat feszegessük és a szurkolóink támogatásával egy magas színvonalú mérkőzést játsszunk. – hangsúlyozta Lukasz Przybylak a Loki vezetőedzője.