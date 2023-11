Legutóbb, októberben a spanyolországi Arnold Classic-versenyen szerepelt kitűnően, hiszen annak ellenére, hogy egy új műlábbal kellett végrehajtania a nyomást, sikerült győznie. Bár szerinte a protézis használata, ez az életét egyébként pozitívan befolyásoló fejlemény hatása azóta sem múlt el teljesítményében nyomtalanul – hiszen hozzá kell szoknia súlypontja megváltozásához –, a lengyelországi Siedlce-ben két Európa-rekordot is elért. Szombaton kategóriájában, a 75 kg-osok súlycsoportjában győzött, abszolútban pedig a dobogó harmadik fokára léphetett fel.

– Az első nyomásom azonnal Európa-rekord lett, a másodikkal pedig már saját korábbi eredményemet döntöttem meg – értékelt a FEOL-nak immár pettendi otthonában Hajas Norbert. – De bevallom, volt érvénytelen kísérletem is. Ez technikai probléma, amit a jövőben orvosolnom kell. Mivel most már a korábbiaktól eltérően protézissel végzem el a nyomást, nem vagyok elég stabil. De ezúttal leányom, a 15 éves Leila is ott volt velem a sportcsarnokban, jelenléte erőt adott ahhoz, hogy hozni tudjam a korábbi formámat.

A két Európa-rekord helyszínén, Lengyelországban

Fotó: Hajas Leila

Hajas Norbert ezzel az eredményével akár büszkén le is zárhatná az évet, de még van egy meghívása Horvátországba, egy újabb versenyre. Európa-szerte egész évben dicsőséggel tarthatta a dobogón a nemzeti zászlót, mindenfelé komolyan megbecsülték teljesítményét. Azt is, hogy fel tudott állni korábbi sérüléséből és példaképpé vált a hasonló traumát átélt emberek előtt.