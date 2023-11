A kisebbek jókedvűen rugdossák a Bregyó 600 méteres rekortáncsíkjára hullt megsárgult faleveleket, mikor a triatlonistákkal kiegészült élmenő gyalogló szekció a bemelegítő körökre indul. A Honvéd Szondi SE gyaloglóinak vezetőedzője, Őze Tibor szinte mindenkinek személyre szabottan osztja ki a napi edzéspenzumot. Tóth Norbert is megkapja a magáét, inkább levezető feladatokat, hiszen lezárult a versenyszezon. A fehérváriak legeredményesebb és legígéretesebb gyaloglója jó idényen van túl. Tóth Norbert a Prágában rendezett egyórás megmérettetésen aratott diadalt, az U23-as korosztályban nála még senki sem gyalogolt nagyobb távot hatvan perc alatt. Nem csupán a cseh fővárosban, de itthon sem.

Egy óra alatt 14 kilométert és 373 métert gyalogolt a szondis kiválóság, akinek egy 250 méteres pályán kellett köröznie.

Prágában nem volt igazán megfelelő riválisa

Forrás: Honvéd Szondi SE

- Közel hatvan kört kellett megtennem, hogy ez az országos csúcs meglegyen. Nagy élmény volt, amikor a közönség már látta, hogy meg fogom dönteni a prágai pályacsúcsot, s közben a magyar országos csúcsra is hajtok, a szpíker különös figyelemmel közvetítette a versenyzésemet. Nem volt sok néző, de őrjöngtek a pálya mellett, nem volt még ilyenben részem - mesélte Tóth Norbert. - Néhány cseh ismerősöm is indult, akikkel együtt versenyeztem az U23-as Eb-n, de a szezon végére nagyon leeresztettek, így csupán 4-5 kilométert tudtunk együtt menni, lepattantak, onnantól magamra hagyatkoztam.

A boldog gyalogló és edzője, Őze Tibor

Forrás: Honvéd Szondi SE

A cseh, német, szlovák és osztrák gyaloglókat felvonultató viadalon elért aranyérem, valamint az országos csúcs beillett a szezon megkoronázásának a 22 esztendős sportoló számára.

- Az elégedettség megvan, de van hiányérzetem. Az Európa-bajnokságon nyolcadikként értem célba, de két perces büntetéssel. Ott összejöhetett volna egy negyedik, vagy akár harmadik helyezés is. Akkor lett volna igazán jó a szezon, de így is jól sikerült. Egy hónapon belül két országos csúcsot menni, mindenképpen jó dolog. Ez talán annak köszönhető, hogy nem álltunk le az Eb után, próbáltunk tovább dolgozni az őszi versenyekre, tartottuk a formát. Az Európa-bajnokságig 20 kilométerre készültünk, utána egyből leváltottunk 10 kilométeres felkészülésre. Ebből a 10 "kilis" munkából jöttek össze a rekordok. Hollandiában U23-as csúcsot mentem, 40 perc 39 másodperces időt gyalogoltam, negyven másodperccel döntöttem meg az akkor regnáló rekordot.

A kiváló eredmények ellenére is van benne némi hiányérzet, ha a most zárult szezonra gondol

Fotó: Fehér Gábor

Jövőre már csakis a felnőtt mezőnyben versenyez. Akik számára 2024-ben Rómában rendezik az Európa-bajnokságot, ahol 20 kilométeren kellene alkotni. A párizsi olimpián is 20 km a táv, valamint újításként megrendezik a maratoni vegyesváltót is.

A római Eb-re az európai ranglista alapján az első 35 jut ki, ott jelenleg a 33. Az olimpián a világranglista első 48 gyaloglója indulhat, Tóth ebben a rangsorban a hetvenedik. Lehetne előrelépni, de ehhez konstans jó versenyek kellenek.

- A 10 kilométeres részidőkből tudok következtetni, hogy a magyar felnőtt mezőnyben hol is van a helyem. A nyíregyházi Helebrandt Máté jóval előttünk van, azonban a honvédos Venyercsán Bencéhez közelítek. Remélem, hogy jövőre utol is érem. Az lehet a következő cél, hogy felzárkózzam hozzájuk, valamint az, hogy felnőtt országos bajnokságot nyerjek, mert ez eddig még nem sikerült.

A Csóron élő Tóth Norbert szeret Fehérváron edzeni, nem tervezi, hogy költözik.

- Naponta kettőt edzek, egyet otthon, Csóron, egyet pedig Fehérváron. A délutáni edzéseken mindig van egy kis társaság, ami feldobja a hangulatot. A tréningek között pedig tanulok, az Óbudai Egyetem Sportközgazdász mesterképzésében veszek részt, két év múlva fejezem be.

Tóth Norbert nyolc évvel ezelőtt kezdett el gyalogolni, 14 esztendősen.

Nagy koncentrációt igényel a mozgásforma

Fotó: Fehér Gábor

- Őze Tibor, az edzőm, Csóron tanított, s az egyik osztálytársamat elhívta atletizálni a Hunyadi DSE-be. Ő pikk-pakk országos bajnok lett a korosztályában, s akkor felvetődött bennem, hogy ezt én is meg tudom csinálni. Igaz, akkoriban még fociztam, gondoltam, menni fog a kettő együtt. Ráadásul a hosszútávos munka jól kiegészíti a focit, hiszen annyira nem voltam jó a labdával, de úgy gondoltam, a gyalogló edzésekkel jobban fogom bírni szuflával, mint a többiek. 2017-ben hagytam abba a focit, 16 évesen, amikor először korosztályos válogatott gyalogló lettem. Sajnálom, hogy nem kezdtem el két évvel korábban ezt a szakágat, 14 éves voltam, szerintem kicsit késő volt. De úgy tűnik - s ez az U23-as Eb-n látható volt -, hogy nagyjából most értem utol a korosztályomat. Most lettem sokaknál jobb - engedett betekintést az atléta. - A gyaloglásban az fogott meg, hogy nem egyszerű a technikai kivitelezése, ezáltal minden verseny más. Minden nap lehet valamit tanulni, minden nap kell valamit változtatni. Szeretem ezt a folyamatos fejlődést.

A gyaloglás nem lehet a "hűbelebalázsok" szakága. A legrövidebb táv is 5 kilométeres, 10 és 20 kilométeren szinte teljes koncentrációt igényel a mozgás megfelelő kivitelezése. Hiszen ha valaki nem a szabályoknak megfelelően gyalogol, megintik, majd kizárják. Elkalandozni ritkán lehet.

- Vannak olyan versenyek, amikor jól megy a mozgás, akkor megtehetem, hogy máson elmélkedem. Az egyórás viadalon például 8 kilométer környékén volt egy elég nagy holtpontom, amikor nagyon koncentrálnom kellett, hogy ne engedjem el a versenyt. Ott lebegett előttem az országos csúcs, tudtam, hogy jó a tempóm, de kellett az erőfeszítés, hogy továbbmenjek. Sok esetben a koncentrációt végig fenn kell tartani, de egy edzésen beszélgetni is tudunk egymással. Persze, ha könnyebb a tréning.

Sok múlik azon, hogyan lendül át a gyalogló a holtpontokon.

- Minden versenyen van holtpont, csak az a kérdés, hogy mekkora. 20 kilométeres távon, 13 és 16 km között szokott eljönni nálam, hogy meddig tart, az attól függ, hogy milyen állapotban vagyok fizikailag, és mennyire vagyok ott fejben. Ilyenkor mindig egy kilométerre hangolom magam újra, s máris rövidül a hátralevő táv - mosolygott Norbert, aki udvariasan jelezte, ideje nyakába szedni a lábait, hogy utolérje társait. Mert a jövő évi komoly feladatokra már idén szeretne felvérteződni.