Hydro Fehérvár AV19 – BEMER Pioneers Vorarlberg 2-4 (0-1, 0-2, 2-1)

Székesfehérvár, 2541 néző. V.: Zrnic, Ofner, Durmis, Váczi.

AV19: Roy – Fournier, Campbell, Terbócs, McGauley 1, Leavens – Stipsicz, Phillips 1, Leclerc, Bartalis, Laberge – Kiss R., Atkinson, Magosi, Hári (1), Kuralt – Vokla, Vértes, Mihály. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Vorarlberg: Madlener – Podlipnik, Kirichenko 1 (1), Van Nes, Owre, N. Pastujov – Korecky, Bull (1), Maver 1, Lacroix 1, Metzler – Reinbacher, Mußbacher, Macierzynski (1), Lebeda, Spannring 1 – Zitz, Maier, Wernicke, M. Pastujov. Vezetőedző: Dylan Stanley.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 39-29.

Az osztrák gárda egy mérkőzéssel a lábában érkezett a Raktár utcába, a Pioneers Bécsben hosszabbítás után kapott ki 3-2-re. A Volán játékosainak sokkal örömtelibb dolga akadt pénteken, ugyanis akkor tartották a még készülő Alba Aréna jégpróbáját, a játékosok nagy lelkesedéssel szelték a jeget. A Vorarlberg és a Fehérvár egyszer már találkozott egymással, akkor Ausztriában 6-3-ra nyert Kiss Dávid együttese.

Nem vacakolt sokáig a hazai gárda, Fournier tíz másodperc eltelte után már megkínálta Madlenert egy távoli lökettel, majd Leclerc beleérős közelijét is fogta bravúrral a portás. Jöttek a kék-fehérek lehetőségi sorra, McGauley szép csel után a kapu mellé lőtt. Öt perc kellett, mire az osztrákok kijöttek a szorításból, Podlipnik lövését védte Roy, majd Metzler ziccerét is hárította. Hihetetlen mennyi fehérvári lehetőség maradt ki, Laberge sem tudott betalálni. Tizenegy perc eltelte után következett a mérkőzés első emberelőnye, Atkinsont akasztották a kapu előtt. Záporoztak a lövések az osztrákok kapujára, de néhol már-már túljátszotta az akcióit a Volán. A játékész hajrájára se esett vissza a fordulatszáma Fehérvárnál, Fournier lopakodott előre, kapott egy szép keresztpasszt, de közelről nem sikerült áttuszkolni a pakkot. A szünet előtt meleg pillanatok akadtak a Fehérvár kapuja előtt, a kavarodásban pedig meg is szerezte a vezetést a Pioneers, Maver ért bele jól egy távoli emelésbe, 0-1.

Hatalmas hazai lehetőséggel indult el a második harmad, Kuralt közeli, majd Leclerc ziccere is kimaradt. Terbócs ülhetett ki két percre a büntetőpadra, de ezt átvészelte a Fehérvár. Kevésbé volt domináns a Volán, mint az első harmad során, aztán nyolc perc eltelte után egy emberelőny hordozta magában az egyenlítés lehetőségét, de sajnos benne is maradt. Nem volt meg a lendület a hazai oldalon, és ennek meg is lett az eredménye, Spannring mattolta Royt közelről, 0-2. A harmad végén emberelőnyből háromra nőtt a hátrány, Kirichenko lövése talált utat a kapuba, 0-3.

Nagy offenzívával indított a harmadik harmadban a Hydro Fehérvár AV19, Bartalis felső sarokba tartó lövése éppen csak elkerülte a kaput. Hihetetlen, mennyi lehetősége volt Kiss Dávid együttesének, de csak nem akart megszületni a reményt keltő szépítés. Emberhátrányban is megvolt Campbell helyzete, azonban ez is kimaradt. Hat perccel a vége előtt sikerült megtörni a jeget, Stipsicz lövése még kijott Madlenerről, de a kipattanónál McGauley már nem hibázott, 1-3. Teljes gázzal ment előre a Fehérvár, három perccel a rendes játékidő letelte előtt le is vitte kapusát Kiss Dávid, nem sokkal később egyre csökkent a hátrány, Phillips bombája akadt be a felső sarokba, 2-3. Fournier utolsó emberként szabálytalanság árán megállította a vendégek kontráját, biztos góltól mentette meg a csapatot, hiszen üres volt a kapu. Sajnos a taktikus lépés nem vált be, Lacroix bevette az üres kaput, 2-4. Az utolsó pillanatig hajtott és küzdött a Volán, de nem sikerült visszajönni a mérkőzésbe. Folytatás vasárnap szintén hazai pályán a Vienna Capitals ellen 17.30-tól.