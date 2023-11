ÉSZAKI CSOPORT

A sors(olás) fintora, hogy a listavezető és a tabellán utolsó helyet elfoglaló csapatok mérkőznek meg szombaton, arra pedig nem kell nagy fogadásokat kötni, hogy melyik gárda örülhet majd a mérkőzés lefújásakor. Móron viszont ennél sokkal kiélezettebb összecsapásra van kilátás, a házigazdáknak elég egy pont is ahhoz, hogy a dobogón végezzen, míg a Pátka csapata sikere esetén megelőzheti riválisát. Érdekes mérkőzés lesz Magyaralmáson, vendéglátók a legutóbbi négy kilencven perc alatt csupán egy pontot, valamint egy gólt szereztek, ellenfelük, a Vál legénysége pedig egymás után háromszor nyert, és most a negyedik győzelmére készülhet. A címvédő Puskás Akadémia III. csapata a szeptember végén Bakonycsernyén elszenvedett vereség óta hat, többnyire nagy gólkülönbségű győzelmet aratott, és nem véletlenül tornázta fel magát az ezüstérmes pozícióba, vasárnap a Mány-Csabdi otthonában is megvan arra a sanszuk, hogy a sorozatukat tovább folytassák. Meglepetésre az Etyek hat forduló óta nem győzött, nagy kérdés, hogy ez a tendencia a Videoton Baráti Kör ellen megszakad-e?

2023. november 25., szombat, 13:00

Bakonycsernye (1.) – Pákozd (13.)

2023. november 26., vasárnap 13:00

Magyaralmás (7.) – Vál (8.), Mór II. (3.) – Pátka (4.), Mány-Csabdi (11.) – Puskás Akadémia III. (2.), Etyek (6.) – Videoton Baráti Kör (12.), Fehérvárcsurgó (10.) – Szár (5.)

Szabadnapos: Herceghalom (9.)

DÉLI CSOPORT

Izgalmas mérkőzés lehet Abán, hiszen az előző héten szabadnapos Aba-Sárvíz és az őszi első Adony találkozik. A hazaiak eddig saját pályájukon veretlenek, az adonyiak pedig vendégként szintén. Mivel a forduló előtt dobogó harmadik fokán álló Nagyvenyim nem lép pályára ezúttal, így megnyílhat az út a Nagykarácsony együttese előtt, hogy előzzön, de ehhez minimum egy pontot kell szereznie Kálozon, amely ősszel veretlen hazai pályán. A Beloianniszra Baracson nem vár sétagalopp, ráadásul vendéglátóik ősszel még nem kaptak ki otthon, míg a Beloiannisz négy idegenbeli meccsén csupán négy pontot szerzett. Papíron még a Polgárdi sem esélytelen arra, hogy odaérjen a dobogóra, de ehhez győznie kellene Besnyőn, és a riválisoknak sem biztos, hogy jó eredményt kellene elérni…

2023. november 25., szombat 13:00

Besnyő (9.) – Polgárdi (5.)

2023. november 26., vasárnap 13:00

Aba Sárvíz (6.) – Adony (1.), Káloz (10.) – Nagykarácsony (4.), Seregélyes (11.) – Sárszentmihály-Masterplast (13.), Baracs (2.) – Beloiannisz (7.), Sárosd II. (8.) – Előszállás (12.)

Szabadnapos: Nagyvenyim (3.)