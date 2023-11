Puskás Akadémia FC –

Budaörs 5-0 (2-0)

Felcsút, 25 néző. Vezette: Virág András (Juhász D., Rigó V.)

Puskás: Dannbach – Palakovics (Zán-Fábián, 46.), Harmat (Nagy N., 73.), Pécsi, Szemán-Tóth, Staier, Tamók (Helmeczi, 60.), Tóth Zs., Kovács A. (Kovács E., 46.), Sinka (Szarvas, 41.), Nagy L. Asszisztens edző: Mészáros Dalma.

Budaörs: Csapó – Kirschner, Oláh B. (Kecskeméti, 62.), Berencsi (Galántai, 62.), Szűcs Á., Dencs, Kajdy J., Buzás, Lanczki (Szőcs R., 46.), Sólyomvári (Proháczik, 76.), Ferbert (Velner, 75.). Vezetőedző: Horváth Ferenc

Gól: Tóth Zs. (5.), Szemán-Tóth (8., 51.), Pécsi (71.), Staier (93.)

A dobogóért harcoló Puskás Akadémia FC esélyezhez méltón kerekedett felül a sereghajtó Budaörs együttese felett. Az ötödik percben Tóth Zsóka, majd a nyolcadikban Szemán-Tóth Barbara vette be az újonc vendégek kapuját. A gyors gólgyártás után felcsúti fölényben telt az első félidő. Afordulást követően a Puskás védője, Szemán-Tóth második találatával már el is döntötte a pontok sorsát. A találkozó hátralevő részében ketten is pályájuk mérföldkövéhez értek. A Vidiből szerződtetett Pécsi Dóra első bajnoki gólját szerezte a Puskás mezében., míg a szintén nyáron érkezett amerikai Sydney Staier a 93. minutumban talált be, s ezzel meglőtte első magyar élvonalbeli gólját. A Puskás Akadémia FC továbbra is a negyedik.