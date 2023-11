A legutóbbi dupla hazai hétvége pont a szünet előtt érte a Volánt, akkor szombaton a Pioneers elvitte a pontokat a Raktár utcából, ám vasárnap a Bécsnek nem volt már kegyelem. Ezúttal jóval nagyobb falat vár a Fehérvárra, pénteken biztosan, hiszen az ötödik Klagenfurt érkezik. Már csak a tabellán elfoglalt helyezések alapján is kiélezett mérkőzésre lehet számítani, hiszen a kék-fehérek a második helyről várhatják a folytatást, a két csapatot öt pont választja el egymástól, igaz, a KAC egy mérkőzéssel többet játszott.

– A nem válogatottaknak öt nap szünet jutott, a válogatottak ugye Budapesten játszottak, de követtem az eseményeket a helyszínről. A többiekkel egyébként már elkezdtük a munkát a múlt hétvégén, az elmúlt három napban pedig folyamatosan együtt készül a keret. Mindenki egészséges és kipihent. Most azon vagyunk, hogy ne csak testben, hanem fejben is itt legyenek és készen álljanak. Remélem a szünet sem töri meg a lendületünket, rövid, gyors és intenzív edzéseket tartunk, a meetingek is a saját játékunkra vannak kihegyezve – nyilatkozta Kiss Dávid a klub honlapjának.

A Hydro Fehérvár AV19 egyik legrosszabb idei mérkőzését pont a pénteki ellenfelének, a Klagenfurt otthonában játszotta, akkor 7-3-ra nyert a KAC.

– Még a szezon elején találkoztunk velük, akkor a második harmadban veszítettük el a találkozót, nyolc perc alatt vagy négy gólt is kaptunk. Van miért visszavágnunk, tudjuk, hogy jó csapatuk van, ez mindig is így volt. Ember-embert játszanak a pálya egész területén, úgyhogy nagyon jól kell megjátszanunk az egy az egy elleni szituációkat, ha valaki meg tudja verni az emberét, létszámfölényes szituációk adódhatnak – tette hozzá a vezetőedző.