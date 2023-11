ÉSZAKI CSOPORT

Úgy tűnik, hogy a listavezető Bakonycsernye öles léptekkel halad az őszi elsőség felé, s nagy valószínűséggel az előző fordulóban a PAFC III. csapata ellen betliző Magyaralmás sem fogja tudni megállítani, főleg hazai pályán. A Herceghalom pedig úgy tűnik legutóbb kiheverte a két korábbi nagy különbségű vereséget (PAFC III., és Bakonycsernye), a Videoton Baráti Kört magabiztosan legyőzte és a Fehérvárcsurgó ellen is otthon tarthatja a pontokat. A Pátkának, amennyiben ott akar lenni az élbolyban, akkor az utóbbi három meccsen mindössze két pontot gyűjtő Etyekkel szemben be kell gyűjtenie a három pontot. Az alsóházi rangadón a pillanatnyi forma dönthet a Videoton Baráti Kör, vagy a Vál javára.

2023. november 4., szombat 13:30

Herceghalom (8.) – Fehérvárcsurgó (9.), Bakonycsernye (1.) – Magyaralmás (5.)

2023. november 4., szombat 16:30

Mór II. (2.) – Mány-Csabdi (10.)

2023. november 5., vasárnap 13:30

Videoton Baráti Kör (11.) – Vál (12.), Pátka (7.) – Etyek (4.), Szár (6.) – Pákozd (13.)

Szabadnapos: Puskás Akadémia III. (3.)

DÉLI CSOPORT

A Beloiannisz csapata még veretlen hazai pályán, ám ettől függetlenül kemény kilencven perc vár rá a Sárosd II. csapata ellen. A Sárszentmihály-Masterplast az utóbbi négy mérkőzésén pont nélkül maradt, és nem lesz könnyű dolga a Polgárdival szemben sem. A forduló rangadóját Adonyban játsszák, nagy kérdés, hogy a friss listavezető mivel tudja meglepni a rutinos, Fejár Vármegyei kupadöntőt is megjárt Baracsot? Megjósolhatatlan a Nagyvenyim Aba-Sárvíz elleni mérkőzésének végeredménye, a házigazdák otthoni mérlege nem rossz, de az Aba-Sárvíz is csak egyszer kapott ki vendégként idáig. Az eredmények alakulásának függvényében a Nagykarácsony gárdája akár még a dobogón is állhat a játéknap zárásakor, ha nyer a Besnyő ellen, és az előtte álló Aba-Sárvíz, és a Beloiannisz pontokat veszít.

2023. november 4., szombat 13:30

Beloiannisz (4.) – Sárosd II. (8.), Sárszentmihály-Masterplast (11.) – Polgárdi (6.)

2023. november 5., vasárnap 13:30

Nagykarácsony (5.) – Besnyő (12.), Adony (1.) – Baracs (2.), Előszállás (13.) – Káloz (9.), Nagyvenyim (7.) – Aba Sárvíz (3.)

Szabadnapos: Seregélyes (10.)