Nincs könnyű helyzetben a női válogatott, hiszen még nincs meg a párizsi „repülőjegy”, vagyis a januári Európa-bajnokságon, vagy a februári világbajnokságon kell megküzdeni a kvótáért. A lányok ezért kemény felkészülés elé néznek, a munka november 28-án kezdődik majd. A keretben egyelőre 22 játékos neve szerepel, őket a szakmai stáb az elmúlt hónapokban monitorozta több összetartáson és teszten. Az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra is 15 fő nevezhető majd be. A Dunaújváros csapatából hat vízilabdázó kapott meghívót, Garda Krisztina, Horváth Brigitta, Dobi Dorina, Geraldine Mahieu, Szabó Nikolett, valamint Maczkó Lilla vesz majd részt az edzőtáborban. A gárda jelen állás szerint december közepén két felkészülési mérkőzést játszik Kína ellen hazai medencében, majd a két ünnep között egy külföldi edzőtábor is szerepel a programban.

– Alapvetően a tesztek adtak választ a kérdéseinkre, azaz a keretet leginkább a fizikai felkészültségi paraméterek alapján állítottuk össze, de természetesen a posztokat is figyeltük, akit lehetett, több szerepkörben is kipróbáltunk – mondta Mihók Attila a magyar szövetség honlapjának. – Mindezek alapján Sanyival elég hosszan beszéltük át, hogy kiket hívjunk meg, és végül a most kihirdetett névsor mellett döntöttünk. Sebesség-alapú játékot képzelünk el, ahol a csapatérdek mindent felülír, azaz nem egyéniségekben gondolkodtunk, hanem abban, hogy kik azok, akik magukat a csapat játékrendszerének maximálisan alávetve képesek lehetnek a legjobbat nyújtani.

A magyar női vízilabda-válogatott bő kerete:

Kapusok: Maczkó Lilla (Dunaújváros), Magyari Alda (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Torma Luca (Eger).

Mezőnyjátékosok: Baksa Vanda (UVSE), Dobi Dorina (Dunaújváros), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Geraldine Mahieu (Dunaújváros), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Keszthelyi Rita (CN Mataro), Kuna Szonja (FTC), Kurucz-Gurisatti Gréta (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Mészáros-Farkas Kata (BVSC), Peresztegi Nagy Kinga (UVSE), Rebecca Parkes (Eger), Szabó Nikolett (Dunaújváros), Szilágyi Dorottya (Eger), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC), Varró Eszter (UVSE), (Rybanska Natasa, UVSE).