Három gólnál jár az idei pontvadászatban a Fehérvár FC Újpestről érkezett középpályása, Katona Mátyás. A 23 esztendős játékos stabil pillére a Vidinek, hasznosan futballozik minden meccsen, balos lövései pedig mindig veszélyesek. Az Újpest FC felett aratott 2-1-es diadal alkalmával ugyan nem talált be, de tevékeny részese volt a fehérváriak lélekemelő fordításának.

Vasárnap délután a Ferencváros otthonában vizitál a Vidi, visszavágna a nyári, 5-3-as vereségért. Katona Mátyás már csiszolgatja is a balos stopliját, hátha elsülhet.

A fehérvári középpályás, Katona Mátyás alapemberré vált a Vidiben

Fotó: Koncz Márton / Forrás: Nemzeti Sport

- Kemény edzésen vagyunk túl, jó hangulat volt, mindenki motivált, hiszen mindenki be akar kerülni a csapatba. Nagyon várjuk már a mérkőzést - mesélte a csütörtök délutáni tréninget követően Katona Mátyás.

Bartosz Grzelak együttese az ESMTK-val szembeni Magyar Kupa-búcsú után szerkezetet váltott, 3-5-2-es hadrendben veszi fel a harcot ellenfeleivel, s ez a játék jóval kifizetődőbb. Hat meccsből négyet nyert meg a csapat (MTK, Kisvárda, DVTK, Újpest), egyszer végzett döntetlenre (ZTE) és csak egy alkalommal kapott ki (DVSC - idegenben). Jó formát mutat a Vidi, de a legutóbbi, Újpest elleni fordítás érezhetően komoly emocionális töltettel rendelkezett. A találkozó túlnyomó részében szenvedély, tűz, lendület, szép játék jellemezte a fehérváriak futballját.

- Emocionális meccs volt, főként úgy, hogy a végén sikerült gólt szerezni. A második félidőben jobban is játszottunk, de nem mentek be a helyzetek. Ezért is szakadt ki belőlünk az érzelem a végére. A fordítás sokat adhat nekünk, jó jel, hogy nem estünk össze egygólos hátrányban sem. Sok pozitívuma volt az Újpest elleni meccsnek. Több apró részlet volt a játékunkban, ami építhet minket. Voltak olyan szituációk, amikor nagyon jól ültek a támadásaink. Ugyanakkor sokat fejlődtünk azon reakciók terén, mikor elveszítjük a labdát. Többet indítunk és indulunk területre, mint a korábbi meccseken. Ezek a plusz méterek sokat jelentenek - vélekedett Katona, aki azt sem titkolta, meggyötörte az az időszak, amikor nem ment a csapatnak, és a bajnokság elején kieső helyen is állt a tabellán. - Nem volt könnyű, mert egyénileg sem ment a játék. Azonban együtt sikerült ebből kikecmeregnünk. Kialakult egy igen erős magyar mag, egymást segítve, motiválva léptünk előre. Átitatja a csapatot a pozitív reakció, valamint a sikeréhség. Valami megmozdult a csapaton belül, s most rá kell tennünk még egy lapáttal.

Jó a hangulat a csapaton belül

Fotó: Koncz Márton / Forrás: Nemzeti Sport

Amióta Fehérváron futballozik Katona Mátyás, a középpálya minden területén játszott már. Az új rendszerben kicsit beljebb helyezkedik.

- Mondhatjuk, hogy jó helyen vagyok. De a négy védős rendszerben a támadó középpályás szerepkörét is nagyon élveztem. Ez most kicsit más. Attól is függ, hogy épp ki játszik mellettem, mert ha Kalmár Zsolt is pályán van, talán kicsit feljebb is játszhatok, ha más, akkor kicsit hátrébb. Szeretek ebben a rendszerben futballozni, talán azért is, mert a két szélső hátvédünk mindig nagyon jól megjátszható. De nem szabad elbízni magunkat, rá kell pakolni, mert nem hátul szeretnénk végezni a tabellán.

Nagy erénye, hogy az ütemtelen lövéseit nehezen tudják levédekezni az ellenfelek, a kapusok pedig tehetetlenek olykor. Kérdés, hogy gyakorlás kérdése, vagy Katona Mátyás zsigereiből ered ez a lövésforma?

- Lehet, hogy ez bennem van, de sokat dolgozom azon, hogy a lövéseim veszélyesebbek legyenek. Van azért hova fejlődnöm - mosolygott.

Ugyan nem a piros-kékek a párharc mostani esélyesei, a Ferencváros kiemelkedik a magyar mezőnyből, de a fehérváriak számára mégis vízválasztó is lehet a vasárnapi, Fradi elleni bajnoki. Hiszen itt az ideje megtörni a rossz sorozatot: 2022. októbere óta nem nyert meccset a Vidi idegenben.

- Pozitívan állok a meccshez, sajnos, pályafutásom során még nem sikerült pontot szereznem a Fradi ellen. Borzasztó motiváltan várom a meccset, nyerni akarok! De ezzel szerintem mindenki így van a csapatból. Bármi megtörténhet, annak ellenére, hogy rettentő nehéz a Groupamában játszani. Ha sikerül úgy reagálnunk, mint ahogy eddig tettük a meccsek bizonyos szakaszaiban, szituációiban, akkor bármi megtörténhet.

Mondjuk, egy Ferencváros ellen minden bizonnyal nehezebb lereagálni egy ritmusváltást, mint például a Kisvárdával szemben...

- A Fradi ebben nagyon erős, váratlanul tudnak extrákat húzni, de nekik is vannak gyenge pontjaik, főleg így, hogy a Genk ellen borzasztó fontos Konferencialiga-meccsen lesznek túl. A kapu előtt mindenképp élesebbnek kell lennünk.