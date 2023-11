MÁV Előre-Foxconn - Rieker UJS Komárno 3:1 (17, -23, 23, 23)

Székesfehérvár, 150 néző

Vezette: Bernard Valentar, Marko Rozej (szlovénok).

MÁV Előre-Foxconn: Szabó V. 4, Eke 2, Koci 30, Tomanóczy B. 1, Pesti 16, Janke 18. Csere: Takács M. (liberó), Ambrus 3. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Rieker UJS Komárno: Lam 11, Kohút 11, Mlynarcik 28, Kasperkevic, Macuha 8, Ogurcak 11. Csere: Krajco (liberó), Kudra, Százvai, Forró, Gergely, Hanúsek 1. Vezetőedző: Richard Vlkolinský.

Az első szettben még ismerkedett a szlovák csapat a körülményekkel, és ezt szépen ki is használta a Loki, Redjo Koci és Christian Janke vezérletével hozták a rész győzelmet. A második etapban már jóval szorosabb volt, itt már 15:16-nál, először a meccsen előnyhöz jutott a Komárno, és rendesen megizzasztotta a házigazdákat. A harmadik játszmában végig szoros volt a küzdelem, de több labdamenetnél is hiányzott a kellő koncentráció a fehérváriaknál, és nem tudták lezárni a párharcot. A negyedik játékrész is igen kemény csatát hozott, végig egy-két pont volt a különbség, hol a MÁV Előrének, hol a Komárnónak. 17:17 után hagyta faképnél ellenfelét a Loki, bár a végén, kis híján egyenlítettek a vendégek, de Janke bombája utat talált, és győzött a MÁV Előre-Foxconn.