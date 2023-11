SC Csíkszereda – FEHA19 3-4 (1-0, 1-0, 1-3, 0-1) – hosszabbítás után

Élesebben kezdte a mérkőzést a Fejér vármegyei alakulat, Csollák lövését még blokkolták, majd később egy kipattanót Falus majdnem bepofozott, de kimaradt a hatalmas lehetőség. Ez pedig megbosszulta magát, a második perc végén Bogesic hagyta el a korongot, Péter megindult vele, ezt a ziccert még védte Melnyicsuk, de a lecsorgót Részegh belőtte, 1-0. Kicsit elveszítette a fonalat a FEHA19, aztán gyorsan meglett, és sikerült betalálni. Blasko passzába kiválóan tette bele a botját Ambrus, de sajnos les miatt érvénytelenítették a találatot. Később a mérkőzés első emberelőnyét a fehérváriak kapták, de Anatoli Bogdanov legénysége nem tudott igazán mit kezdeni az agresszívan letámadó csíkszeredaiak ellen, sőt Péter előtt még adódott egy nagy lehetőség is, szerencsére kimaradt. Hat perccel a szünet előtt Rokaly Szilárd cselezte át magát a védőkön, szerencsére a vendégek kapusa hárítani tudott. A játékrész végén Zezelj kapott kiváló korongot a kék vonalnál, egyedül vezethette Adorjánra, de a hálóőr fogta a ziccert.

A második harmad elején kapuvasat talált Ambrus, nem sokon múlott az egyenlítés. Hiába a jó kezdés, megint a Csíkszereda talált be, Falust ütközték le a kapu mögött, a pakk Brown elé került, aki közelről nem hibázott, 2-0. Talán két szezonnal ezelőtt hasonló helyzetben megrogytak volna a fiatalok, de ezúttal erről szó sem volt, bátran játszottak, és összességében többet volt a korog a csíkiek harmadában. A játékrész közepén ismét öt a négy ellen támadhatott a FEHA19, ezúttal már rögtön sikerült is felállni, azonban a komoly helyzetek elmaradtak. Aztán Welsh vére folyt, Farkas László botja találta el vétlenül, ezért a vendégek játékosa nem is kapott kiállítást, közben történt egy akasztás is, így a Fehérvár ismét előnyben hokizhatott, Zezelj kezében volt a szépítés, de nem sikerült közelebb zárkózni. Öt az öt ellen beszorultak a Fejér vármegyeiek, aztán a helyzeten nem segített az első csíkszeredai fór sem. Szkacskov lövése két kapuvasat is ért, de a gólvonal mögé nem jutott a korong.

Négy a négy elleni játékkal, és fehérvári lehetőségekkel rajtolt el a záró etap, Adorján nem unatkozott ezekben a percekben. Jó lendületben voltak a fiatalok, de Alapi kiállítása ezt kissé megtörte, de nem sokkal később Milan is kiülhetett a padra, így négy a négy ellen folytatódott a játék. Ebből pedig jobban jött ki a FEHA19, Keceli és Ambrus hozta el a korongot kettő az egy ellen, az akció végén pedig Keceli elé került vissza a pakk, közelről pedig megszületett az erdélyi túra első fehérvári gólja, 2-1. Nem sokáig örülhettek a vendégek, egy gyors kontra végén Péter visszaállította a kétgólos különbséget. Nem adta fel a Fehérvár, nyolc és fél perccel a rendes játékidő vége előtt emberelőnyben Dobos lőtte ki szépen a rövid felsőt, 3-2. Még magasabb sebességre kapcsoltak az akadémisták, két perccel később pedig Csollák távoli lökete akadt be, 3-3. Bár még akadt helyzete mindkét félnek, jöhetett a hosszabbítás, amiben a bónuszpontot Nádor Góljával a FEHA19 zsebelte be, 3-4.