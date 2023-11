MÁV Előre-Foxconn - Volley Näfels 3:2 (22, -18, - 20, 22, 9)

Tatabánya, 989 néző

Vezette: Jana Niklova (szlovák), George Gradinaru (román)

MÁV Előre-Foxconn: Szabó V. 4, Ambrus 10, Koci 20, Tomanóczy B. 4, Pesti 23, Janke 17. Csere: Takács M. (liberó), Eke, Boa 1, Dileo 1. Vezetőedző: Dávid Zoltán

Volley Näfels: Habr 5, Biella Souza 5, Süess 24, Yamamoto 16, Nikolov 12, Ropponen 14. Csere: Blaser (liberó), Aebli, Thuner 1. Vezetőedző: Matjaz Hafner

Több mint ötven évvel ezelőtt, amikor a Sárvári László, Ortner Lajos, Orbán Béla nevével fémjelzett 14. sz. AKÖV férfi csapata feljutott az NB I-be kevesen gondolták volna, hogy a fehérvári röplabdázók egy nemzetközi kupában eséllyel indulhatnak harcba a legjobb 16 közé jutásért.

A fehérváriak jobban indítottak, néhány perc után már 5:2-re, majd 9:4-re vezettek. Ezt követően némileg faragott hátrányán a svájci együttes, de még így is Redjo Koci és Pesti Marcell vezérletével jól állta a sarat a Loki, 10:7. Majd újfent az albán négyesütő volt főszerepben, és továbbra is megtartották riválisukkal szemben a három-négy, sőt később öt-hatpontos távolságot, 16:10. Ellenfelüknél főként a brazil légiós Bruno Biella Souza Valle Alvarenga villogott, de ez a tény nem gátolta abban a kék-fehéreket, hogy ne haladjanak öles léptekkel a szett győzelem felé, 20:15. Ezután azonban kissé megtorpant a Loki szerelvénye, a nyakukra jöttek a vendégek, és izgalmas lett a hajrá, ám a 28 percig tartó csata végén nem adták ki a kezükből a részsikert a Dávid-tanítványok.

A második játszma lényegesen szorosabban kezdődött, ráadásul a vendégek átvették a vezetést is, 3:4. Innentől náluk volt a játék irányítása, olyannyira, hogy rövid időn belül ötpontos fórt kovácsoltak Risto Nicolov és Luciano Yamamoto hathatós közreműködésével, 5:10. Ez az öt, néha hat pont meghatározta a folytatást is, nem tudott a Loki nagyon faragni hátrányán, majd Nico Süess le is zárta a játékrészt.

A harmadik etap sem ígérkezett habkönnyűnek, a Volley Näfels vérszemet kapott, és hazai előny után újfent magához ragadta a vezetést, 4:6. Pesti közel volt ugyan az egyenlítéshez, de Yamamoto nem hagyta annyiban, és továbbra is a svájciak irányítottak. Szinte kísértetiesen hasonló volt a forgatókönyv, mint az előző szettben, erőlködött a MÁV Előre, de a Näfels ment előre az újabb játszma győzelem felé, 14:18.

A negyedik szettet reményt keltően nyitotta a fehérvári legénység, de aztán fokozatosan 4:4-et követően már a svájciak voltak többnyire nyerő pozícióban, és 10:10-nél érték őket utol. Ekkor fordítani tudtak, és átvették a vezetést is, 18:14. Három-négypontos előnyhöz jutottak, ezt megpróbálták megőrizni, és ez össze is jött nekik.

Következett a döntő játszma, amely kifejezetten jól alakult, a fehérvári gárda magabiztos vezetést harcolt ki a fordulásra, főként Tomanóczy Bálint és Koci hatékony játékával, 8:4. A továbbiak is a kedvük szerint folytatódtak, és hatalmas erőket mozgósítva megnyerték a találkozót.