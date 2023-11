A kezdés előtt nem sokkal érkezett és helyet is foglalt a különleges vendégek számára fenntartott asztalnál a Vidi futballistáinak vezetőedző, a lengyel-svéd szakvezető, aki remek viszonyt ápol a fehérvári, szurkolói csoportokkal. Megtisztelte a gálát a 43-szoros válogatott csatár, az élsportolói karrierjét fél éve befejező, 36. születésnapját december 31-én ünneplő Nikolics Nemanja is.

- Tévén néha belenéztem, de élőben soha nem voltam ökölvívó eseményen, kíváncsian vártam a fejleményeket, a szervezők kitettek magukért. A helyszín rendkívül elegáns volt, komoly küzdelmek zajlottak, a főmeccs különösen izgalmas volt. Eddig nem tudtam hova helyezni az ökölvívást a sportágak rangsorában, örülök, hogy meghívtak, jól éreztem magam – közölte a fehérvári futballisták szakvezetője, Bartosz Grzelak.

Az utolsó meccset követően a tréner gyorsan elköszönt, az aktív játékkal május végén, a ciprusi bajnokság lezárását követően felhagyó Nikolics kicsit még maradt, pár szót váltott a bunyógálán közreműködő focidrukkerekkel.

- Én sem voltam még ilyen eseményen, tévében néztem ugyan meccseket, egy-két menetet, de nem kötött le különösebben, a neten viszont néha belepillantok rövid, bunyós klipekbe. Hasonlóan vagyok ezzel is, mint a Forma1-es közvetítésekkel, a rajtot megnézem, aztán a futam utolsó körét. Szóval nem tudtam, a boksz kapcsán mire számíthatok, kellemesen csalódtam. Jó döntés volt, hogy elfogadtam a főszervező, Kiliti Ferenc meghívását, az eseményt követően gratuláltam is neki a lebonyolításhoz. Jó meccsek zajlottak, azt sajnáltam, hogy Kiliti Tamás mindössze fél percet töltött a ringben, gyorsan kiütötte szerb ellenfelét, Marko Pavlovicsot. A főmeccs, Kramer Péter és Berki Ferenc mérkőzése a magyar bajnoki övért kimondottan izgalmas volt, nagy csata dúlt a ringben – közölte a korábbi gólkirály.

Június elején jelentette be visszavonulását, de a sporttól nem szakadt el, heti háromszor fut, egyszer lábteniszezik, valamint hetente egy alkalommal Kiliti Tamással is kesztyűz, tehát van kapcsolódási pont az ökölvívással. „Természetesen vigyázunk egymásra, jók ezek a tréningek, a koordinációban segítenek, a bunyó dinamikus, az egész testet megmozgatja, valamint nem monoton, mint a futás. A focitól nem távolodtam el, a lábteniszt élvezem, ám az öt az öt, vagy hat a hat ellen futball kispályán néha hiányzik. A sport, a mozgás továbbra is fontos az életemben, azt tudtam, hogy a futballista pályafutásom után nem állok le azonnal a sportról, kell a folyamatosság, ami a heti öt edzéssel, a három futással biztosított.”

Nikolics elmondta, mióta szakított az élsporttal, sokkal több ideje jut a családjára. Legnagyobb gyermeke, lánya, Tijana 12 esztendős, fia, Marko 9, míg kislánya, Nia 4 éves.

- A fiam természetesen futballozik a Fehérvár FC utánpótlásában, az U10-es együttesben. Elől szerepel, de hogy csatár lesz-e, az még kérdéses, vélhetően igen. Ami fontos, örömmel jár a tréningekre, szereti az edzőit és a közösséget. Látott focizni, Varsóban, Chicagóban és a Vidiben, az utóbbi időszakban megfordult a helyzet, szabadidőmben én nézem őt. Elszánt és alázatos, sokat beszélünk a fociról, a saját példámon keresztül próbálok tanácsokat adni neki. Valamint természetesen focizunk is néha, ami számomra egy újabb edzéssel ér fel.