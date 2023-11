Rejtély volt a forduló előtt, hogy a bajnokijait sorra nyerő Fehérvár FC, vagy az utolsó négy tétmérkőzésén veretlen Kecskeméti TE menti át jó formáját a válogatott program miatti szünetet követően, vagy mindketten. Egy pont volt a különbség a két csapat között a fehérvári randevú előtt, így a Vidi számára egy esetleges győzelem üdvös elszakadással kecsegtetett.

A kilencedik percben szabadrúgáshoz jutott a Kecskemét 30 méterre a fehérvári kaputól, s ült a vendégek kombinációja. Zeke ívelt balról, az előrehúzódó Szalai Gábor pedig Szerafimov mellől, 10 méterről fejelt szép mozdulattal a kapu jobb oldalába, 0-1. Gyorsan jött a válasz, kettő perc sem telt el, Schön Szabolcs ugratta ki remek ütemben Katona Mátyást, aki befelé húzott és az ötös közeléből két kötényes lövést eresztett meg. A letérdelő Belényesi lábai között suhant át a labda, mielőtt a kapus, Varga Bence is kötényt kapott, 1-1. A Vidi maradt lendületben, a 15. percben egy rövid felszabadítás után Kalmár dőlt rá a labdára, jobblábas, 22 méteres rakétáját térítette el bravúrral Varga kapus. Kodro kétszer is lövőhelyzetig jutott a következő percekben, mindkétszer blokkolták a labdáját, míg a tizenhatoson belülre törő Gergényi balos bikázását Varga lábbal védte. Jól futballozott a Vidi, Christensen hasznos labdákat osztott, Schön vendégtámadást akasztott meg és indult, Katona pedig a tizenhatos környékén látta meg, mit kell játszani. Azonban a kecsekmétieknek elegendő volt egyetlen ritmusváltás, hogy veszélyt okozzanak. Zsótér jobbról érkező beadásáról éppen csak, hogy lemaradt középen Tóth Barna. A 29. percben komoly veszteség érte a fehérváriakat, egy ártatlan szituációban Kalmár Zsolt kapott a lágyékához, le kellett cserélni a válogatott középpályást. Kalmár kiválásával sokkal bizonytlanabbá vált a Vidi, már támadásai sem voltak, a KTE labdajáratása azonban állandó veszélyt jelentett. A 43. percben Tóth Barna például a kapuba csúsztatott, majd örült is góljának, de ez amolyan medvebőrös volt, hiszen a fejes előtt kitaszította a légtérből a menteni igyekvő Szerafimovot, így a találatot a VAR-vizsgálat után visszafújták. A szünet előtt újra lövésig játszott a Vidi egy attakot, Gergényi adott középre, Kodro a kapu fölé durrantott.

A fordulást követően a Vidi ragadta magához az irányítást a családias hangulatban, s Katona Mátyás fel is borzolhatta volna a kedélyeket kicsit a vasárnap estében, ballal tekert remek mozdulattal, a jobb kapufáról pattant mezőnybe a labda. Az 54. minutumban Horváth Krisztofer válaszolt, az addigi ívelgetős – és rendkívül veszélyes – taktikát feladva becselezte magát és ballal lőtt keményen, Tóth védett nagyot. Kodro sokadik elpuskázott helyzete után cserélt Bartosz Grzelak. Jól tette! Kastrati beállt, s egy impozáns támadás nyomán jobbról remekül ívelt a hosszú oldalra, ahol Katona Mátyás érkezett, levette a lasztit, majd a kapu közepébe lőtt, 2-1. A Vidi nem növelte előnyét, a KTE cseréi pedig felpörgették a vendégek játékát. A 77. percben Tóth Balázs két hatalmas bravúrt mutatott be Szendrei kísérleteinél, a lecsorgót aztán Nagy Olivér küldte kapura, Tóth lábáról csorgott a labda a gólvonal mögé, 2-2. Sőt, három perccel később fordított a Kecskemét: Szendrei Ákos vágott a hálóba egy kipattanó labdát, 2-3. Nem adta fel a Vidi, a 91. percben is bátran cselezett Katona, majd ballal hatalmas gólt ragasztott a bal felsőbe 25 méterről, 3-3!

JEGYZŐKÖNYV

Fehérvár FC – Kecskeméti TE 3-3 (1-1)

Sóstói Stadion, 1752 néző. Vezette: dr. Csonka Bence (Szert, Szalai)

Fehérvár FC: Tóth B. – Bese (Kastrati, 58.), Csongvai, Szerafimov, Gergényi, Schön – Kalmár (Flores, 31.), Christensen (Pinto, 90.), Katona M. – Szabó L., Kodro (Karamoko, 58.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szalai G. – Szűcs K. (Nagy O., 75.), Vágó (Meskhi, 75.), Zsótér (Szendrei Á., 68.), Szuhodovszki, Zeke (Leoni, 62.) – Horváth K., Tóth B. (Pálinkás, 62.) V.edző: Szabó István

Gól: Katona M. (11., 61., 90+1.) ill. Szalai G. (9.), Nagy O. (77.), Szendrei (80.)

Sárga lap: Szalai G. (34.), Zsótér (65.), Szűcs (72.), Szabó A. (94.)