A találkozót gyászszünet előzte meg, a 60 évesen elhunyt sportújságíróra, a magyar női labdarúgás korábbi szakágvezetőjére, Dénes Andrásra emlékeztek. Nagy szél fújt a Váli-völgyben, hideg is volt, talán ezért is kezdett pörgősen a Puskás. A 3. percben Szemán-Tóth Barbara fejelt a bal sarokba egy pontos, jobbról érkező beadás nyomán. Fölényben játszott a hazai hölgykoszorú, a 22. percben meg is duplázta előnyét: Sinka Napsugár 16 méterről ballal lőtte ki a bal alsót. Fordulás után a csereként beállt Szarvas Sára forgolódott a labdával, senki sem támadta, majd 22 méterről bobmázott a bal felső sarokba, 3-0. A Szekszárd a semmiből szépített, egy védelim hibát használt ki Taylor, aki a kapust megelőzve gurított a hálóba. A Puskás a negyedik helyen telel, március 2-án a Szeged ellen csatázik.

Puskás Akadémia FC–Szekszárdi WFC 3–1 (2–0)

Felcsút, 30 néző. Vezette: Alafi Beatrix (Bizderi, Juhász)

PAFC: Pongrácz – Bokor, Szemán-Tóth, Kovács A., Palakovics (Szarvas, 46.) – Nagy, Harmat – Staier (Pécsi, 59.), Sinka (Brekovszki, 85.), Tuza (Helmeczi, 71.)– Tamók (Zán-Fábián, 59.). Assziszens edző: Mészáros Dalma

Szekszárd: Török N. – Jáhn, Kágyi Á., Kovács Zs. (Nagy V., 75.), Schell (Stubblebine, 33.), Nagy-Cseke (Kiss G., 46.), Vári, Kágyi K., Taylor, Acsádi, Keeley. Asszisztens edző: Micskó Márk.

Gól: Szemán-Tóth (3.), Sinka (22.), Szarvas (51.) ill. Taylor (58.)