Amikor a kerék forog, a világ is változik! Ezt bizonyítja a lüktető kerékpáros élet – a Fejér vármegyei tagokkal is büszkélkedő – Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület (ACV KE) a sikerein keresztül. Az egyesület 2020-ban alakult, amely Orosz Péter és Galaczi Miklós vezetésével azóta is száguld a siker felé.

Hegyi Marcell, Csizmazia Áron, Reinodli Ákos, Péteri Niké, Iszkaszentgyörgyön

Forrás: Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület

Száguldás az aszfalton

Az egyesület fő célja a kerékpározás szeretetének terjesztése, legyen szó amatőr vagy versenyszerű tevékenységről. A zirci székhely tökéletes alapot biztosít a mountain bike és az országúti kerékpározás népszerűsítéséhez. A szervezet nem csak versenyek szervezésében, de az utánpótlás és a felnőtt korosztály segítésében és versenyeztetésében is aktív.

Mint az egyesület elnökétől megtudtuk, az ACV KE tagjai között számos tehetséges versenyzőt találunk, akik már több magyar bajnoki címmel és kupagyőzelemmel büszkélkedhetnek. Az egyesület az elmúlt négy szezonban egyre nőtt, mára már több tagja is szerzett érmeket országúti kerékpár szakágban, de más területeken is kipróbálják magukat.

Hegyi Marcell szeptember 23-án Zalakaroson a dobogó tetején

Forrás: Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület

Fejér vármegye büszkeségei

Az idei szezonban vármegyénkből is csatlakoztak versenyzők az egyesülethez. A Bodajkon élő Fenyvesi Máté – a Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola tanulója – az ősszel csatlakozott az egyesülethez és a Downhill szakosztály egyik alapító tagja lett, és máris OB ezüstéremmel debütált.

A móri Petőfi Általános Iskola tanulója Hegyi Marcell, az egyesület legfiatalabb tagja, minden szakágban képviseli a csapatot és számos alkalommal állhatott dobogóra. Marcellt édesapja, Pál vezette be a versenyszerű kerékpározás világába, amit maga is lelkesen művel az egyesület színeiben. A fehérvári Péteri Niké az egyesület Elit női versenyzője – és egyben a Testnevelési Egyetem hallgatója – is számos versenyen állt már a dobogó legfelső fokán, többek között a Nagyvelegi Master OB nyílt futamán is.



Péteri Niké a nagyvelegi verseny abszolút győztese a dobogó még Magyarósi Orsolya a harmadik helyen

Forrás: Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület

A bodajkiak táborát erősíti Reinodli Ákos, a Kodolányi Gimnázium tanulója, aki jelenleg az U19 korosztályban versenyez.

A székesfehérvári Szent Imre iskola tanulója, Skoff Emília Sára a WU17-es korosztályban állt a dobogó felső fokára, az AKESZ sorozat győzteseként, és az egyesület hetedik Fejér vármegyei tagja Skoff Gábor, az MKSZ Liga Kupa sorozatban Master 2 kategóriában, összetett ezüstéremmel zárta a szezont.

Skoff Emília Sára, az augusztusi Brigetio mezőnyverseny WU17 korosztály győztese

Forrás: Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület

Jótékonyság, közösség, biztonság

Az egyesület nem csak a versenyzésre, de a közösségépítésre és a jótékony célú eseményekre is nagy hangsúlyt fektet. Ilyen volt a Móri Karika Jótékonysági Körtúra is, amelyet éveken át Orosz Zsolt, móri származású orvos szervezett.

Felkészüléseiket a megmérettetésekre nem csak a jól kiépített, és ezáltal biztonságos kerékpárutakon végzik, de a közutakon is róják a kilométereket. Az ACV KE tagjai nem csak az edzéseken, de a közlekedési szabályok betartásában és a biztonságos kerékpározásban is példát mutatnak. Mivel az edzések során gyakran a forgalmas utakon is közlekednek, és másfél méteres távolságtartás fontosságát hangsúlyozzák bármilyen helyzetben, amikor kerékpárra ülnek.

A kerékpársport nem csak fizikai kihívás, de lelki feltöltődés is. Az Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület tagjai ezt nap mint nap bizonyítják az országúti és hegyi pályákon egyaránt. A kerékpár nem csupán sporteszköz, hanem egy közösség része, ahol minden tekerés egy új kaland kezdete. Terveik szerint a jövő évtől már nem csak itthon, de nemzetközi szinten is a lehető legtöbb érmet szeretnék az egyesület tagjai begyűjteni.

Aki testközelből szeretné megismerni a versenyek hangulatát, december 3-án Iszkaszentgyörgyön a Kastélyparkban szurkolhat 9:30-tól az Acél-Vakond Cycling team tagjainak.