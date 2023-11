Összesen tizenegy fehérvári volt ott a juniorok keretében, valamint a szakmai stábban helyet kapott Arany Máté is, a FEHA19 Erste Ligás csapatának másodedzője. A tornát Olaszország ellen kezdték a mieink, és már az első harmadban sikerült kétgólos előnyre szert tenni, a nyolcadik percben Molnár Zétény szerezte meg a vezetést, majd három perccel később Farkas Olivér is betalált. A második játékrészben a FEHA19 játékosa, Farkas László is hozzátette a magáét, de az utolsó harmadban a szintén fehérvári Dobos is megvillant, a juniorok 4-0-ás sikerrel indítottak. Másnap Szlovénia korosztályos együttese ellen léptek pályára a magyarok. Erre a napra is jutott FEHA19-es gól, de ennek kevésbé örülhetett a publikum, ugyanis Anze Zezelj lőtte a szlovénok első gólját. Ez a mérkőzés kevésbé sikerült a mieinknek, 2-1-re nyert Szlovénia, a szintén hazai pályán játszó Dézsi Barnabás pedig orrtörést és agyrázkódást szenvedett el.