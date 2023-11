2023. november 25., szombat, 13:00

Sárosd (6.) – Móri SE (7.)

Rauf Dávid a Sárosd vezetőedzője: - Mezőfalván nem összpontosítottunk kellőképpen, ez már sajnos a mérkőzés előtt is látszott, és tartottam is az összecsapástól. Nem azt mondom, hogy nem tiszteltük a Mezőfalvát, hanem nagyon bennünk maradt az Enying elleni nagy különbségű győzelem utáni mámor. Az elején kaptunk két gólt, amelyekre aránylag gyorsan tudtunk reagálni, de a 40. perc eldöntött mindent a felelőtlenség miatt történt kiállítással. Majláth Henrik ütött, jogos volt a piros lap. Onnantól kezdve tíz emberrel játszottunk, hozzáteszem, hogy még így is nekünk voltak lehetőségeink, mi fociztunk, míg a Mezőfalva a saját térfelét sem akarta átlépni a létszámfölénye ellenére. A hajrában volt egy másik kiállítás is, a végén pedig egy elkerülhető góllal kaptunk ki. Azt kell megtanulni, ha nem tudunk nyerni, akkor nem fontos kikapni! A Mór elleni mérkőzés előtt elég szépen megfogyatkoztunk, ráadásul Pribék Patrik munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud velünk lenni, Varga Zsombor hetek óta sérült, aki hadra fogható lesz, az fog játszani. Egyetlen egy dolgom van, hogy felrázzam a csapatot mentálisan. Tiszta fejjel kell készülni a mérkőzésre, és mindent bele kell adni. A találkozó háromesélyes, az egészen biztos hogy a seregélyesi pálya talaja sem fogja megkönnyíteni a dolgunkat, kérdés, hogy milyen mély lesz a hétvégére? Szeretnénk a pontokat itthon tartani!

Mány-Bicske II. (13.) – Sárbogárd SE (2.)

Varga Mihály a Mány elnöke: - Kápolnásnyéken nem voltak igazán jók az előjelek, a rutinosabb játékosaink mind kidőltek Peinlich Szilád kivételével. Nem volt ekkora (0-4 - a szerk.) különbség a csapatok között, mert az első félidőben azért nekünk voltak lehetőségeink, de ezeket nem tudtuk gólra váltani, ettől függetlenül megérdemelten nyert a hazai csapat. Sajnos az egész őszi szezonban végigkíséri a teljesítményünket, hogy a támadójátékunk nem megfelelő, és nem sikerülnek a befejezések, és nagyon gyér a lőtt gólok száma. Ezen télen feltétlenül változtatnunk kell! Szombati ellenfelünk a Sárbogárd az egyik legjobban felépített klub és csapat a mezőnyben, ők az abszolút esélyesei a párharcnak. Nekünk veszíteni valónk nincs, többségében fiatalok fognak játszani az említett sérülések miatt. Függetlenül ettől nyílt kártyákkal fogunk játszani, de szeretnénk megnehezíteni ellenfelünk dolgát.

Tordas (4.) – Enying (14.)

Farkas Zsolt a Tordas technikai vezetője: - Nehéz mérkőzést játszottunk Csóron, de a végén hála istennek szerencsére behúztuk. Most már látszik a fiúkon, hogy itt az év vége, és kezdenek fáradni. Ettől függetlenül egészen szépen jövünk fel a tabellán, plusz motiváció lehet a csapat számára, hogy lassan elérhetjük azt a pozíciót, ahol tavaly végeztünk, nagyon közel került a dobogó. Az Enying ellen nem lehet más célunk, mint a három pont megszerzése. Láttam, hogy a Martonvásár ellen pontot veszítettek hazai pályán, emellett két játékosukat kiállították, akik biztosan nem szerepelhetnek ellenünk. Szeretnénk szépen zárni a szezont. Mindenki hadra fogható lesz, eltiltása után Hernádi Ádám is visszatér, komplett csapattal készülünk a találkozóra.

2023. november 26., vasárnap, 13:00

Lajoskomárom (10.) – Bodajk SE (15.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Az utóbbi két mérkőzésünk hasonló volt egymáshoz, a Kápolnásnyék kihasználta a lehetőségeit egy igen brusztos találkozón, míg a Sárbogárd ellen kifejezetten jó volt a hozzáállásunk. Kapufát is rúgtunk, és a végén egy kicsivel jobban jöttünk ki ebből a 90 percből, mint az azt megelőző találkozóból. Nehéz mérkőzésre számítok a Bodajk ellen, amennyiben szombatihoz hasonló játékot és teljesítményt nyújtunk, akkor itthon tarthatjuk a három pontot. Igazán nem ismerem a Bodajk együttesét, éppen ezért bízom abban, hogy mindenki egészséges lesz, mert ez feltétlenül erőt adhat a győzelemhez.

MÁV Előre FC Főnix (1.) – Ikarus-Maroshegy (5.)

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Nem vagyok nyugodt a bajnoki címet illetően, nem akarom elkiabálni, sőt inkább mindenkitől azt várom, hogy mérsékletesen fogadja a pontelőnyünket, mert nem szabad elfelejteni, hogy két évvel ezelőtt mi már elherdáltunk hét pontot tavasszal. A bajnokságnak egyáltalán nincs vége, ráadásul én azt mondtam, hogy elkerültek bennünket a sérülések, de Rubos Bencére, Réti Patrikra huzamosabb ideje nem számíthatok, Kertész Attilát most műtötték, Tóth Barna eltiltott volt, Csiba Zoltán megsérült, tehát öt-hat játékosom hiányzott. Egyetlen szerencsénk van, és ez a válasz arra, amikor megkérdezték tőlem, hogy miért szükséges a felnőtt csapatba 18 játékos. Hát ezért! A 17 és a 19 éveseink teljes értékű játékerőt képviselnek, hogyha esetleg a nagy csapatban pályára kell lépni, nyugodtan számíthatok 23-24 játékosra. Haladunk a bajnoki cím felé, de csak lépésről-lépésre, és nagyon óvatosan kezeljük ezt a kérdést, és az öltözőben sem engedem meg, hogy túlságosan magabiztossá váljon a csapat. Az Ikarus elleni találkozóról ugyanazt tudom mondani, mint korábban, a hazai mérkőzéseket nekünk, ahhoz hogy a céljainkat elérjük meg kell nyerni. Ezek a rangadók mindig nehezek, nekem is volt kötődésem az Ikarushoz, ott játszottam három évet, mindig presztízs ez a párosítás. Egyetlen egy dolgot szeretnék elkerülni a mérkőzés után, hogy Mezővári Balázsnak gratulálnom kelljen a győzelemhez.

Ercsi Kinizsi (8.) – Csór Truck-Trailer (11.)

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Az Ikarus elleni mérkőzés előtt egész héten szétesettnek éreztem a csapatot, és ez kicsúcsosodott a vereségben. Pedig felhívtam a csapat figyelmét, hogy egy sokat futó, erőszakos, fiatalos és lendületes együttes ellen fogunk játszani. Ráadásul volt két sérültünk is, a cserekapusunkat is mezőnyben kellett játszatni, majd két játékoson összefejelt, mindkettőt le kellett vinni, és kilenc emberrel fejeztük be a meccset. Egyáltalán nem várok könnyű mérkőzést a Csór ellen, hasonló stílusban játszanak, mint az Ikarus, műfüvön lesz a mérkőzés ismét, most Fehérváron, és az sem biztos, hogy nekünk fog kedvezni. Megnéztem a Csór együttesét, játszós csapat, számukra feküdni fog a műfű, mert nem annyira csúszik, és nem fog dadogni a labda. Csapatkapitányunkat, Mónus Márkot nagy valószínűséggel hosszabb időre elveszítettük, részleges bokaszalag szakadása van, Hodula Máté a vállán sérült meg, de rajtuk kívül is vannak kérdőjelek az összeállítást illetően.

Martonvásár (12.) – KK Grain KFT.-Mezőfalva (9.)

Nagy Tibor a Martonvásár vezetőedzője: - Nagyon nehezen kezdtünk Enyingen, ellenfelünk inkább a két gyors támadójára alapozva kontrázott, mi pedig próbáltuk tartani a labdát, ám a pálya minősége nem volt olyan, lehetett volna rajta érdemben futballozni. Javarészt egyéni megoldásokat erőltettünk, szereztünk egy gólt, de az perceken belül kontrából kiegyenlítették. A kiállítás után, a második félidőben pedig inkább mi zavarodtunk meg emberelőnyben. A folytatásban szögletből és egy újabb kontrából már 3-1- re vezetett az ellenfél, de a csapat tartását kiemelném, mert az utolsó pillanatokban ezt a hátrányt ki tudtuk egyenlíteni. A Mezőfalva ellen hazai pályán győzni szeretnénk, nem lenne jó a megismétlődnie a Csór elleni forgatókönyv, amikor gólokkal kellett volna nyernünk, ennek ellenére egygólos vereséget szenvedtünk. Vannak sérültjeink, legutóbb is toldozott-foltozott volt a csapat, páran előtte betegséggel küszködtek, de azért remélem, hogy az utolsó 90 percre megleszünk.

Szabadnapos: Tóvill Kápolnásnyék (3.)