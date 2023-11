A szezon kezdése előtt Kevin Costantine robbantotta a bomba hírt, miszerint ő szeretne hazájában dolgozni, a családjával több időt tölteni. Munkát is vállalt az egyik legjobb juniorligában a WHL-ben, ám ott eltiltották, és jelen állás szerint 2025-ig nem is vállalhat munkát. A közelmúltban Constantine feltűnt az SC Csíkszereda csarnokában, a hírek szerint edzést is tartott a csapatnak, bár hivatalosan Václav Novák a vezetőedző. Az MJSZ már korábban is kijelentette, a tengerentúli eltiltás miatt nem vállalhat munkát edzőként a versenyrendszerben. Ehhez még hozzátartozik, hogy Kevin Constantine ellen a Fehérvár és az MJSZ is jogi lépéseket tett az egyoldalú nyári szerződésbontás kapcsán. Vasárnap ennek ellenére a Gyergyó elleni bajnokin ott volt már a kispadon az amerikai szakember, a jegyzőkönyvben hivatalos személyként feltüntetve, kvázi nem edzői titulusban. A Magyar Jégkorong Szövetség hétfő este egy rövid közleményben reagált a történésekre és fegyelmi eljárást indít az ügyben.

– A november 19-i Sport Club Csíkszereda-Gyergyói HK Erste Liga-mérkőzésre a hazai csapat hivatalos személyként nevezte Kevin Constantine-t, akit az észak-amerikai Western Hockey League-ben határozatlan időre felfüggesztették. Az MJSZ versenyszabályzata szerint nem jelölhető hivatalos személyként hazai vagy nemzetközi szabályok szerint fegyelmi eljárás alá vont, illetve fegyelmi határozattal eltiltott személy, erről a szövetség előzőleg értesítette a sportszervezetet.

Az MJSZ Fegyelmi Bizottságának elnöke megvizsgálta a rendelkezésre álló információkat, és fegyelmi eljárás lefolytatását rendelte el. A sportszervezet megkapta az eljárásról szóló értesítést. Az eljárás jelenleg adatgyűjtési szakaszban van. A Fegyelmi Bizottság megvizsgálja a rendelkezésre álló bizonyítékokat, meghallgatja a sportszervezet álláspontját is, majd meghozza döntését – olvasható az Erste Liga honlapján.

Az már külön pikantéria, hogy pénteken az SC Csíkszereda FEHA19 otthonába látogat, azaz ha Constantine továbbra is aktívan dolgozik az erdélyi klubnak, akkor visszatér Székesfehérvárra.