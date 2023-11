A Vértesi Tömegsport Közhasznú Egyesület két versenyzőt indított Bőke Béla vezetőedző irányításával. Reichert Jázmin az U16 lány,+50 kg kategóriában ezüstérmes lett. Előbb lengyel, majd kazah, spanyol, ukrán ellenféllel szemben aratott győzelmet, majd a döntőben hosszabbításban maradt alul, kazah riválisát hirdették győztesnek, ellen bírói döntéssel.

Kántor Viktória (U21 női -55 kg) az 5. helyen zárta a seregszemlét. Viki román ellenfelét legyőzve került be a legjobb 8-ba, ahol a későbbi győztes bolgár lány ellen hosszabbításban maradt alul bírói döntéssel.

Magyarországot a vértesieken kívül a KHSE (Debrecen) egy versenyzővel képviselte, aki helyezetlenül zárt. A Kern dojo (Baja) négy sportolót szerepeltett, egy ezüstéremmel zárták az erőpróbát. A Yakuzák SE (Jászberény) szintén négy versenyzőt delegált, egy arannyal és egy bronzzal tértek haza. A fenti eredménysornak köszönhetően, összesítésben a magyar csapat a 11. helyen végzett az éremtáblázaton.

- Két versenyzőm, Jázmin és Viktória több rangos nemzetközi versenyen vett már részt az elmúlt években – közölte Bőke Béla vezetőedző. - Viki tavaly az angliai Crawley városában megnyerte az Európa Kupát, továbbá a nyáron jól szerepelt a Bulgáriában, Kamchiában rendezett világkupán. Most kezdte az egyetemet Győrben, így mivel nem régóta próbálgatjuk az iskola és az edzés harmonizálását, a mostani ötödik hely mindenképpen jó eredmény. Az első küzdelmét óriási fölénnyel, waza-arival nyerte egy román versenyző ellen, a folytatásban a későbbi győztestől kapott ki hosszabbításban, 3-2-es pontozással. A bolgár lányt is megverhette volna, ha jobban bízik magában, valamint egy pontra fókuszálja a támadásait. Másik sportolóm, Jázmin kimondottan sikeres a szezonban, lévén idén megnyerte az Európa-bajnokságot a spanyolországi Sabadellben. Egész évben veretlen volt itthon és külföldön egyaránt. Ezúttal a 32-es tábláról indult és jutott el a fináléig. A döntőben a nehézsúlyú, Ázsia-bajnok kazah lánytól kapott ki hosszabbításban, 3-2-es bírói döntéssel. A súlycsoport nem volt neki kedvező, mert ő mindössze 52,5 kg súlyú, az ő kategóriájában +50 kiló volt a súlycsoport. Az elődöntőben az ukrán konkrétan másfélszer volt nagyobb, mint ő. A döntős kazah is minimum 10, de inkább 15 kilogrammal volt nehezebb nála. Óriásit harcolt, erőn felül teljesített, nagyon elégedett vagyok vele. Szerintem jobb volt ellenfelénél az aranycsata során, azonban három fejrúgásából a bírók egyet sem adtak meg.

A vb-n szerepelt két lány idén már nem versenyez. Az egyesület többi sportolójának még lesz két erőpróbája, a hétvégén Győrben a Dana Kupa, valamint két hét múlva, a fővárosban a Mikulás Kupa.