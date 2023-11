– Minden válogatott mérkőzést otthon néztem televízión keresztül. Meg voltam elégedve a válogatott játékával. Nagyon jól játszott a csapat, persze, voltak nyögvenyelős periódusok, de elérte a célt a nemzeti együttes, ott lesz az Európa-bajnokságon. Remélem, hogy nem nélkülem, én is kerettag szeretnék lenni Németországban.

Nem volt benned némi tehetetlen tenniakarás a tévé előtt?

– Ha azt nézzük, hogy két évvel ezelőtt ott voltam az összes válogatott meccsen a keretben, többször játszottam is, szerepeltem az Eb-n, nyilván kicsit bennem volt a hiányérzet. De azért is dolgozom, hogy visszakerüljek a válogatottba.

Jó úton jársz, mert a legutóbbi bajnokin, a Ferencváros ellen válogatott formában futballoztál.

– Megpróbálom azt nyújtani, amit tudok. elsősorban szeretnék minél többet segíteni a csapatnak, majd az egyéni célok is motiválnak, újra válogatott szeretnék lenni.

Jönnek az eredmények hetek óta, a Vidi már a negyedik. Mégis, kívülről úgy tűnt, mintha az Újpest elleni meccs lett volna az igazi vízválasztó, ott lehetett érezni igazán a csapaton a szenvedélyt, a lendületet.

– Én is így gondolom, az a mérkőzés egy nagy fordulópont számunkra. Hátrányból tudtuk megverni az Újpestet, jól játszott a csapat, az első 25 percet leszámítva. Olyan önbizalmat építettünk azon a találkozón, hogy a Fradihoz aztán úgy mentünk, hogy nem kapunk ki a Groupamában. Ezt az öltözőben is kijelentettük. Nyertünk is.

Hogy érzed, továbbra is hullámon lovagol a csapat? A válogatott-program miatti szünet nem törte meg a lendületet?

– Hétvégén kiderül. De szerintem nem. A Kecskemét ellen is egyértelmű célunk, hogy megszerezzük a három pontot.

Nincs rossz formában a KTE. Egy pont hátránnyal áll a Vidi mögött, az utóbbi négy tétmeccsét pedig megnyerte...

– Szoros mérkőzés lesz, az biztos. De a kvalitásokat összevetve azt kell mondjam, hogy ezt a meccset meg kell nyerni. Mi jobb csapat vagyunk. Ezt a tabella is igazolja, igaz, nagyon sűrű a mezőny. Tudom, hogy pontvesztéssel, vagy vereséggel sokat változhat a sorrend, de ezzel én nem számolok, győzelemre számítok.

Mivel lehet nyerni vasárnap?

– A legfontosabb, hogy kompaktak legyünk hátul. Az elmúlt mérkőzéseken megmutatta a csapat, hogy miként tud védekezni. A kontrajátékunk és a támadásunk is nagyon sokat javult az utóbbi időben. Helyzeteket kell kialakítani, és minél többször betalálni.

Marad a szerepköröd?

– Öt védővel játszunk továbbra is, a szerepköröm nem változik, maradok a bal oldalon.