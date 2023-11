Sárbogárd SE – Ercsi Kinizsi 3–1 (1–1)

Sárbogárd, 130 néző

Vezette: Cseh Roland.

Sárbogárd SE: Demeter – Vagyóczki, Luczek, Horváth A., Mayer (Bruzsa) – Szalai Á. (Fodor M.), Bencze, Simon V. (Tóth P.), Horváth Á. - Finta (Joó), Farkas G. Vezetőedző: Pajor László

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Farkas K. (Somodi), Mónus, Juhász B. (Orza), Schnierer - Lak, György (Kun), Rebők, Hujber – Hodula M. (Kondreska), Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Bencze (38.), Mayer (79.), Horváth Á. (90.), ill. György (21.).

Jók: Bencze, Horváth Á., Mayer, ill. György

A mérkőzés első percétől kezdve nyomás alá helyezte a Sárbogárd SE csapata a vendégeket, több komolyabb helyzetet is sikerült kialakítani, ám a gól elmaradt. Az Ercsi együttese azonban váratlanul kijött a szorításból és György Kristóf kihasználta a védők rossz helyezkedését, 0-1. A bekapott gól azonban nem szegte kedvét a vendéglátóknak, egymás után veszélyes akciókkat vezettek. A szünet előtti hajrában meg is tört a jég, a 38. percben egy jobb oldalról érkező beadást követően Bencze János kapásból betalált, 1-1. A pihenő után is a Sárbogárd játéka érvényesült, a játék többnyire az Ercsi térfelén zajlott. A 79. percben Mayer Dávid egy balról érkező beadást vett át, és 14 méterről a rövid alsó sarokba bombázott, 2-1. A végeredményt pedig Horváth Ádám állította be, aki egy hazai felszabadítás után megtartotta a labdát, és 30 méterről emelt a kapuba, 3-1. A találkozón egy rövidzárlatot leszámítva a Sárbogárd akarata érvényesült.

Tudósított: Sárbogárd SE

Tóvill-Kápolnásnyék – MÁV Előre FC Főnix 1–1 (1–1)

Kápolnásnyék, 150 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz, Szajkó, Varga József - Csörge, Lipóth, Kiss Á., Zsigmond L. (Konczi) – Czottner Á. (Molnár G.), Varga D. Vezetőedző: Höltzl Richárd

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Király B., Jungwirth, Kónya, Csiba - Adorján (Tóth B.), Bolla Barnabás (Korponai), Andróczi (Jófejű), Pápai - Balogh L., Zólyomi (Rubos). Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Varga József (33.), ill. Jungwirth (20.)

Jók: Palásthy, Kharboutli Noor, Kiss Á., Szajkó, ill. Jungwirt, Pápai, Balogh L.

Meglehetősen mély talaj fogadta a csapatokat, az első félidőben a Nyéknél többet volt a labda és kezdeményezőbben lépett fel. Azonban egy kiváló szöglet után a 20. percben Jungwirth Máté érkezett remek ütemben és fejelt a kapuba, 0-1.

A válasz a 33. percben érkezett, egy kavarodás után Varga József volt a legjobb helyen, és helyezett az üres kapuba, 1-1. A második félidőre kissé elfogyott a házigazdák lendülete, és kiegyenlítetté vált a játék. Az 52. percben Bolla Barnabás büntetőjét hárította Palásthy Dávid. A Főnix FC kihagyva a középpályát kereste Balogh Lászlót, aki nagy százalékkal le is tudta csúsztatni a felé ívelt labdákat, azonban komolyabb helyzetet nem tudott kidolgozni a bajnokaspiráns. A 82. percben megnyerhette volna a mérkőzést a Kápolnásnyék, azonban Varga József lövése pillanatában elcsúszott, és így maradt az igazságos döntetlen.

Tudósított: Höltzl Richárd

Mány-Bicske II. – Lajoskomárom 0–3 (0–0)

Mány, 100 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Mány-Bicske II.: Zelman – Vicz, Kovács L. (Nagy M.), Rimele, Vass (Jónás) - Nagy Á. (Tóth I.), Lopes, Peinlich (Tóth T.), Csata (Horváth D.) - Nyúl, Punk. Vezetőedző: Mikhail Stiven

Lajoskomárom: Deák – Juhász M. (Juhász J.), Kovács K., Csörgei (Németh Á.), Vadászi (Varga F.) - Gergye (Willerding Zs.), Dudar E., Kövecses, Kővári B. - Pákozdi (Erdei), Rózsás. Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Kovács K. (66., 72.), Pákozdi (75.)

Jók: Zelmann, ill. Kovács K., Gergye, Vadászi, Kövecses.

A csapatok nem kápráztatták el a közönséget, és erről a legkevésbé a lajosiak tehettek, hiszen könnyedén verték vissza az erőtlen hazai rohamokat. A házigazdák mentek előre, de a vendég kontrák voltak inkább veszélyesebbek, és Zelman Levente stabilan védett. Az első félidő kiegyensúlyozott, de erőlködős focit hozott. Szünet után sok minden nem változott, talán annyi, hogy gólok születtek. A 66. percben Kovács Krisztián váltott gólra egy büntetőt, amelyet egy elkésett belépő okozott, 0-1. A 72. percről ugyanez történt, a különbség csupán annyi volt, hogy ezt Kovács K. a bal felsőbe rúgta, 0-2. A 75. percben még Pákozdi Tamás is betalált, kialakítva ezzel a végeredményt, 0-3.

Alacsony színvonalú meccset vívtak a csapatok, viszont a Lajoskomárom kihasználta rutinját, és ebben a mezőnyben, ilyen szituációban ez számít a leginkább. A Mány-Bicske II. együttese sok sebből vérző, formálódó csapata, ma nem az erényeit, hanem a gyengébb oldalát mutatta. Megérdemelt vendégsiker született.

Tudósított: Varga Mihály

Enying – Móri SE 0–3 (0–2)

Enying, 100 néző

Vezette: Szűcs László.

Enying: Farkas Z. – Kalló, Mohai (Paluska), Nyikos, Lakatos - Csepregi (Csuthy), Kelemen (Király D.), Halász, Kizlinger, Varga P. - Kassai J. (Kassai D., Doma). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Mór: Janky – Végvári Á., Loi, Gosztonyi (Szabó K.), Bezerédi - Tetzl, Hajdu, Tar (Fülöp), Varga B. (Király K.) - Sötét, Radács. Vezetőedző: Németh Bálint

Gól: Varga B. (5.), Végvári Á. (10.), Sötét (54.)

Jók: Kizlinger, Nyikos, Lakatos, ill. Varga B., Bezerédi Á., Loi

Eléggé mély talajon, de napsütésben kezdődött a mérkőzés. A vendégek már az elején nagy nyomást helyeztek az Enying kapujára. Az 5. percben egy csúnyán eladott labdára csaptak le a móri támadók, Varga Balázs kapta a bal szélen az indítást, aki szépen lőtte ki a hosszú sarkot, 0-1. A 10. percben éles szögből végzett el szabadrúgást Végvári Ádám életerős lövése utat talált Farkas Zoltán kapujába, 0-2. A hidegzuhany után némileg kiegyenlítettek lettek az erőviszonyok. Néhányszor a hazaiak is megjelentek a móri kapu előtt, sőt Nyikos Martin beadásánál csak centiméterek hiányoztak Kizlinger Zalánnak a szépítő találathoz. A második játékrészben minden ott folytatódott, ahol korábban abbamaradt. Az Enying küzdött az első találatért, mégis a Mór növelhette előnyét. Az 54. percben Sötét Dávid lövését védte ugyan Farkas Z., de a labda végül átcsorgott a gólvonalon, 0-3. Becsülettel küzdött az Enying a szépítésért, de ezúttal jobban ment a Mórnak.

Tudósított: Mohai Norbert

Ikarus-Maroshegy – Martonvásár 2–0 (0–0)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Kovács Róbert.

Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi, Kecskés, Horváth Zs., Kókány - Menyhárt (Bika), Szamarasz, Fi (Barta), Drexler (Schmuck B.) - Csuti (Schmuck A.), Ferencz (Gimes). Vezetőedző: Szarka Martin

Martonvásár: Farkas Cs. – Pully Z., Süle, Horváth L., Füzér (Pully R.), Fügedi - Jordáki, Gerebenics, Gábor Á. (Pintér O.) - Keresztesi, Neuvert. Vezetőedző: Nagy Tibor

Gól: Szamarasz (9., 91.).

Jók: Horváth Zs., Ferencz, Szamarasz, ill. Gerebenics.

A mérkőzés hazai helyzetekkel kezdődött, ennek eredményeként a 9. percben Menyhárt Vendel és Csuti Márton játszott össze szépen, utóbbi beadására érkezett jó ütemben Szamarasz Periklész a hosszú oldalon, és szerezte meg a vezetést, 1-0. Az első félidőben egyoldalú játék folyt, egy ízben egy veszélyes vendég pontrúgásnál Kovács Zoltánnak kellett védenie. Az Ikarus számos helyzetet dolgozott ki, ám nem sikerült idejekorán lezárnia a mérkőzést. Így aztán a második félidőre erőre kapott a Martonvásár is, és már egy kiegyenlítettebb második félidőt lehetett látni. A találkozó zárásaként, a 91. percben Szamarasz iramodott meg egy jó ütemű indítás után, majd egyedül vezetve a labdát a kapusra szépen lőtte ki a hosszú sarkot, 2-0.

Tudósított: Mezővári Balázs

Bodajk–Tordas 1–3 (0–1)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Wittner József.

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Molnár A., Imrefi, Farkas Cs. – Katóka R., Kis, Gulyás, Arany S. - Kaufmann (Csapcsár), Farkas K. (Czéh). Vezetőedző: Kovács Zoltán

Tordas: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Horváth B., Csizmarik (Somogyi B.) - Dely D., Szilágyi, Somogyi T. (Balogh B.), Hernádi - Cservenka (Kovács Á.), Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Gulyás (66.), ill. Horváth B. (40., 76.), Tolnai P. (73.)

Rendkívül mély talajú pályán kezdődött el a mérkőzés amely során az első félidő a Tordasé volt. Végig a bodajki térfelén tartották a labdát, a vendéglátó csapat erejéből csak a védekezésre futotta. Ennek ellenére mindösszesen két igazi helyzetet tudtak kialakítani kapujuk előtt, ezek közül az egyiknél a 40. percben Horváth Benett jól érkezett egy jobb oldali beadás után a hosszú oldalon 8 méterről kapu bal oldalába lőtt, 0-1. A második félidőben a cseréknek köszönhetően Bodajk SE támadó játéka feljavult, és ennek a 66. percben meg is lett az eredménye. Ekkor Katóka Richárdot két jó csel után csak szabálytalanul tudták szerelni a kaputól 18 méterre. A szabadrúgásból Gulyás Gergő a sorfal fölött védhetetlen gólt ragasztott a kapu bal oldalába, 1-1. Innentől kezdve mindkét csapat meg akarta szerezni a 3 pontot. Ez a Tordasnak sikerült a 73. percben egy bal oldali szöglet után Tolnai Péter fejelt 5 méterről a kapuba, 1-2. A 76. percben a mérkőzés végleg eldőlt, egy távoli lövést Nagy Márk csak kiütni tudott, amelyre Horváth Benett jókor érkezett, és 3 méterről a kapuba pofozta a labdát, 1-3.

Tudósított: Kovács Zoltán

A Csór Truck-Trailer – Sárosd összecsapás elmaradt, mert a pályán a nagy esőzés következtében összefüggő vízréteg alakult ki. A játékra alkalmatlan volt, veszélyeztette volna a játékosok testi épségét, a találkozót 2023. december 2-án, szombaton 13 órakor pótolják

A góllövőlista állása:

1. Horváth Ádám (Sárbogárd SE) 13 gól

2. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix) 10 gól

3. Horváth Benett (Tordas) 9 gól