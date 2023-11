Janicsák Vica ellen négy menetben, egyhangú pontozással nyert Berki Mazsi az RTL televízió rendkívül nézett Sztárbox műsorában. Az elődöntőben letisztult, technikás bunyóval rukkolt elő a Székesfehérváron élő és sportoló Katona Renáta, azaz Mazsi.

A Fehérvár Küzdősport SE vezetőedzője, Berki Mazsi felkészítője elégedetten értékelte bokszolója teljesítményét.

- Ahhoz képest, hogy másfél hétig beteg volt, nagyon jó erőnléttel harcolt a ringben - mondta Turós Arnold. - Mazsi sportoló mentalitású, igazi győztes típus. Fizikálisan és technikailag is nagyon jó formában volt. Az első mérkőzéshez képest teljesen más küzdőstílust kellett alkalmaznunk. Más volt a taktika, mint korábban, Megyeri Csilla ellen. Az utasításokból mindent betartott és véghezvitt, ez kellett a győzelemhez Veca ellen. Csillánál a meghátrálásra késztetés volt a taktika, mert akkori ellenfele hátrafelé nem tudott bokszolni. Janicsák Veca viszonylag jó bokszoló, aki előre megy, és egyenes ütésekkel operál, ellene az oldalirányú ütéseket erőltettük. Csapottakkal, horgokkal, mellé lépésekkel terveztük meglepni. Így is kezdődött a mérkőzésük, Veca egyenesen ütött, Mazsi elszökkent és ütötte is oldalról. Őt is összezavartuk a taktikánkkal és sikerült legyőzni.

A 32 esztendős Berki Mazsi győzelme után közvetlen úgy fogalmazott, hogy azért tudott nyerni, mert az edzője Turós Arnold.

- Nagyon jól esik. Örülök, hogy így gondolja, mert nagyon kapcsolódik a küzdőstílusa az én elképzelésemhez - reflektált a tréner.

Hogy ki lesz Berki Mazsi ellenfele a döntőben, vasárnap derül ki. A két színésznő, Nyári Dia és Dobos Evelin viaskodnak a finálé másik kiadó helyéért. Egyelőre személyre szabottan nem tud tehát taktikát kidolgozni a fehérvári egység. Mazsi a héten a technikát csiszolja, sokat iskolázik mesterével, jövő héten pedig többször is kesztyűzik majd.

Berki Mazsi két ellenfelét már legyőzte

Fotó: Czerkl Gábor

A Sztárbox rendezvényén most vasárnap is ringbe száll Fejér vármegyei sportoló. A betétprogram keretében Turós Levente vív bemutató mérkőzést korábbi döntőbeli ellenfelével, s ugyancsak ringbe száll Hippeller Panna is, aki egy 54 kilogrammban versenyző felnőtt ökölvívóval csap össze. Mindeközben a Fehérvár KSE tíz öklözője is a közelgő felnőtt magyar bajnokságra készül.