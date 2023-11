2023. november 11., szombat, 13:30

Sárosd (5.) – Enying (14.)

Lendvai Tamás a Sárosd megbízott edzője: - Kicsit jól is jött, hogy elmaradt a vasárnapi csóri mérkőzés, mert a héten nem olyan volt az edzéslátogatottság, mint azt megszokhattuk. Nem téveszt meg bennünket az Enying eddigi szereplése, nincsenek ebben a bajnokságban kötelező győzelmek, az adott napi forma dönt, nem lesz ez másként szombaton sem. Nem akarok terhet rakni a játékosaimra, persze, ha a tabellára tekintünk, az alapján mi vagyunk az esélyesek, de minden a pályán fog eldőlni. Amennyiben mi rossz napot fogunk ki nincsenek akkora különbségek a csapatok között, hogy egy jobb csapat félgőzzel is nyerni tudjon a papíron gyengébb ellen. Egész biztos, hogy dagonyázni fogunk, mivel rengeteg csapadékot kap a pálya, és több csapat is szerepel rajta, úgyhogy ez szintén meg fogja nehezíteni a dolgunkat. Sokat fog számítani, hogy ki, hogyan fog alkalmazkodni a körülményekhez. Természetesen a célunk a három pont megszerzése.

Móri SE (6.) – KK Grain KFT.-Mezőfalva (10.)

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Nagyon ránk fért az enyingi siker, mindenkinek jót tett egy kicsit lelkileg. Az előző mérkőzéseken sem a játékunkkal volt gond, egy kis alázat hiányzott a futball iránt a csapat részéről. Ilyenkor általában büntet a foci. Ezen a hétvégén megvolt bennünk a kellő alázat, és örültem is, hogy a körülmények, a pálya adottságai ellenére, amely alkalmatlan volt brillírozásra, és folyamatos játékra, de megküzdöttünk vele. Talán nem véletlen, hogy volt is egy sérülés, az enyingi Kelemen Ferencnek innen is jobbulást kívánunk, aki egy ártalmatlan szituációban szenvedett térdsérülést. A csapat előtt le a kalappal, mert csak ilyen teljesítménnyel lehet eredményt elérni. Élénken élt a fiúkban a Csór elleni találkozó, melynek a szünetére kétgólos előny birtokában mentünk - ráadásul az ellenfél csak elvétve jutott át a félpályán – és nem gondoltuk volna, hogy kikapunk 3-2-re. Most remélem visszatalálunk a helyes útra, ez lesz az utolsó hazai meccsünk ősszel, úgyhogy feltétlen úgy szeretnénk zárni a találkozót, hogy nyerünk és szépen búcsúzunk a szurkolóinktól. Nehéz mérkőzés lesz, a Mezőfalva is hozzánk hasonlóan hullámzó teljesítményt nyújt, egygólos győzelem kalkulálok.

Tordas (7.) – Ikarus-Maroshegy (4.)

Farkas Zsolt a Tordas technikai vezetője: - Érdekesen alakult az összecsapás Bodajkon, mivel a bemelegítés kezdetekor még csak kilencen voltunk, a többiek később érkeztek. Könnyebb meccs volt annál, mint amit vártunk, pedig volt, hogy megszenvedtünk náluk. Az Ikarus ellen mindig jó és parázs mérkőzéseket játszunk hazai pályán, várjuk a találkozót. Általában ikszelni szoktunk, de nagyon remélem, hogy ezúttal megváltozik ez a tendencia, és nyerni fogunk. Szerencsés, hogy egyben van a csapatunk, nincsenek nagyon sérültek, és teljes, komplett kerettel tudunk pályára lépni. Nagy előnyünk, hogy egyre jobban összekovácsolódik a társaság, semmilyen külső körülmény nem gátolja a munkát. Bízom abban, hogy az utolsó három fordulóban ez így is fog maradni, és előrébb tudunk végezni, mert igazság szerint elhullajtottunk néhány pontot az idény során.

Ercsi Kinizsi (8.) – Bodajk SE (15.) - Martonvásár

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Először is szeretnék gratulálni a Sárbogárdnak, mert nagyon jó csapat, és erre nem volt lehetőségem a mérkőzés után, hogy tolmácsoljam Pajor László kollégámnak. Már azt hittük, hogy kiegyenesedett a sérülteket tekintve a csapat, nem is játszottunk rosszul, de megnehezítette a dolgunkat, hogy az első fél óra után megsérült György Kristóf, Hodula Máté, Farkas Krisztián és Juhász Bence is. Ott egy kicsit bajban lettünk, és a félidő után - bár jól tartottuk magunkat - már éreztem, hogy nem tudjuk kihúzni, és a jobbik csapat győzött. Előző héten a Kápolnásnyékkel is egy jó meccset játszottunk, dacára annak, hogy sok helyzetet dolgozunk ki, de ezek közül sokat ki is hagytunk. Bogárdon nem sok teret hagytak a hazaiak, jóformán a lehetőségekig sem jutottunk el, annak ellenére, hogy a Főnix FC és a Lajoskomárom ellen is sok ziccerünk volt. György Kristóf gólján kívül nem is nagyon volt alkalmunk arra, hogy bevegyük a vendéglátók kapuját. Játékra alkalmatlan a pályánk, ezért szombaton, Martonvásáron fogjuk fogadni a Bodajk csapatát, talán lesz tizenegy hadra fogható játékosom, mert ugyanazon a napon az ifi is pályára lép, és onnan talán egy játékos tudok hozni. Így aztán teljesen háromesélyes lesz ez a mérkőzés, négy stabil játékosom biztos nem fog játszani, és csak bizakodhatom abban, hogy közülük egy pályára léphet.

2023. november 12., vasárnap, 13:30

Lajoskomárom (9.) – Tóvill Kápolnásnyék (3.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - A mányi győzelem a lehető legjobbkor jött, a körülményekhez képest kifejezetten jól játszottunk, büszke vagyok a játékosokra, fegyelmezetten futballoztak végig a kilencven percet. Olykor-olykor tetszetős és szép támadásokat vezettünk, a pálya talaja nagyban befolyásolta mind a két csapat játékát és szűkítette a lehetőségeink számát. Magabiztosan győztünk, jókor lőttük a gólokat, az ellenfélnek nem sok teret engedtünk. Nehéz mérkőzés előtt állunk a Kápolnásnyék ellen, ám amennyiben olyan lesz a csapat hozzáállása, mint Mányon, és koncentráltan játszunk, abban az esetben lehet keresnivalónk. Az köztudott, hogy a Nyék jól szerepel az utóbbi években a bajnokságban, de megpróbáljuk őket legyőzni, mert szükségünk van a pontokra.

MÁV Előre FC Főnix (1.) – Sárbogárd (2.)

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Kettős érzés van bennem, mert Kápolnásnyéken jó hogy nem kaptunk ki, de zavaró hogy pontokat hagytunk ott. Nem értékesítettünk egy büntetőt, igazság szerint nekünk voltak helyzeteink, de nem mondhatok egy rossz szót sem a csapatra, mert végig csinálták azt, amit kellett, ám nem rúgtuk be a lehetőségeinket. A pályával volt inkább problémánk, nem lehetett rajta futballozni. Előző nap még arról volt szó, hogy le se játsszuk a mérkőzést, mert állt rajta a víz, előtte egy ifjúsági mérkőzésre került sor ugyanitt, el lehet képzelni, hogy milyen körülmények voltak. A Sárbogárd ellen szeretnénk nyerni, bár én nem nevezném az év mérkőzésének, véleményem szerint ez egy találkozó, benne van a sorban, a bajnokságban. Egy összecsapás nem dönt a bajnoki címről, az ellenben biztos, hogy a meccs végeredménye befolyásolni fogja majd a folytatást. Kertész Attilának eltörött a csuklója edzés közben, őt kedden műtötték, Réti Patrikra folyamatosan nem számíthatok. Ezen kívül vannak a csapat életében változások, néhány nyáron igazolt játékossal komolyabb elbeszélgetésünk lesz majd a jövőt illetően, és ez változással is járhat a keretben.

Martonvásár (12.) – Csór Truck-Trailer (13.)

Nagy Tibor a Martonvásár vezetőedzője: - Vasárnap az Ikarus ellen az első félidőben egy szót sem szólhattunk volna, ha kapunk még két- három gólt. A szünetben tudtuk rendezni a sorainkat, megbeszéltük azt, hogy mire kell figyelni, és a második félidőben akár ki is tudtunk volna egyenlíteni, voltak lehetőségeink, de sajnos nem tudtunk ezekkel élni. A végén mindenáron egyenlíteni akartunk, és a 91. percben ezt kihasználta a hazai csapat, és lőtt még egy gólt. A Csór ellen minden tekintetben közrejátszik majd a pálya minősége, amennyiben beválik a meteorológusok jóslata, is nagy mennyiségű csapadék lesz, akkor irreálissá válik a mérkőzés, de mindenképpen kellene hoznunk a meccset. Nagyon fogyunk, Ladányi Tibor már hetekkel ezelőtt kidőlt, ahogy Pirik Tamás sosem számíthatok, Pully Róbertnek eltörött a csuklója. Jelen állás szerint 13-14 egészséges játékosunk van, velük kell majd megoldani a hátralévő mérkőzéseket.

Szabadnapos: Mány-Bicske II. (11.)