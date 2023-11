Budaörs - Fehérvár FC 1-1 (1-1)

Budaörs, 50 néző. Vezette: Bognár Réka (Fontányi, Juhász)

Budaörs: Szőcs R. - Sárosi, Fábián, Oláh, Kirschner, Szűcs Á. (Berecsi, 46.), Balázs-Hegedűs (Lanczki, 64.), Dencz, Kajdy J., Buzás, Sólyomvári. Vezetőedző: Horváth Ferenc

Fehérvár FC: Németh N. - Szabó E., Romanóczki, Jánosi, Simon - Bognár P., Kozma (Kántor, 80.) - Ramor, Szabó B., Farkas G. - Földvári. Vezetőedző: Andorka Péter

Gól: Buzás (37.) ill. Ramor (36.)

Sárga lap: Sólyomvári (91.)

A tabella alján a fehérváriak és a Budaörs azonos pontszámmal álltak a hétvégi megmérettetés előtt, így a vidis lányok számára úgy kellett volna a győzelem, mint egy falat kenyér. Az elszakadást szem előtt tartva erőteljesen kezdett a Fehérvár FC, fölényben futballozott a sereghajtó otthonában. Az idei pontvadászatban már két gólt is fejelő Jánosi a kapufát találta el, majd a 36. percben szerzett vezetést Andorka Péter alakulata. Az első fordulóban, éppen a Budaörs ellen kulcscsonttörést szenvedett Ramor Korinna kapott remek labdát, a kiugratás végén a kapuba talált, góllal tért tehát vissza az élvonalba három hónapos kihagyást követően, 0-1. Azonban egy perccel később a középpályán labdát vesztettek a fehérváriak, amiből Buzás Emma ki is egyenlített. A második félidőben is irányított a Vidi, a Budaörs szinte át sem lépte a felezővonalat. Azonban a piros-kékek mindent a tizenhatoson belül próbáltak megoldani, távoli lövéseket nem eresztettek meg a hazai kapura. Az 1-1-es döntetlennel nem lépett előre a Fehérvár FC, 5 ponttal a tabella 11. helyén telel.

Andorka Péter a hozzáállással elégedett volt, az eredmény számára csalódás

Fotó: Nagy Norbert

- Az első félidőben végig stabil, kompakt volt a csapat. A védekezésre vonatkozó taktikai utasításokat maradéktalanul betartották a lányok. Volt három-négy olyan helyzetünk, amit gólra kellett volna váltani, a tizenhatoson belül is rossz döntéseket hoztunk. A kapufa is a hazaiakkal volt Jánosi Ninetta csúsztatásánál. Ha ezekből kettőt belövünk a szünet előtt, hamar lezárhattuk volna ezt a meccset. Figyelmetlenségből könnyelműségből kaptuk a gólt, a labdaeladás után is létszámfölényünk volt védekezésben, de egy jól eltalált lövés a kapuban kötött ki - elevenítette fel a Budaörsi Városi Stadionban történteket a fehérváriak vezetőedzője, Andorka Péter. - Nagyon bosszantó, hogy egy ponttal térhettünk haza. Végig mi szerveztük a játékot, jöttek a beadások, támadtuk az üres területeket, hét, vagy nyolc szögletet végezhettünk el, de a gólok elmaradtak. Csalódott vagyok az eredmény miatt. A játékosok güriztek, küzdöttek a rossz idő ellenére is, de indokolatlan labdavesztéseket egy ilyen ki-ki meccsen nem szabad véteni. Nem a tabellát kell néznünk, hanem a saját teljesítményünkkel kell foglalkoznunk. Támadásban sokat kell javulnunk. Ha nem tudunk gólt lőni, nagy gondban leszünk tavasszal.

A héten még edz a csapat, majd január 8-ig pihen, illetve az egyéni edzésterv alapján készülnek a játékosok. Az élvonalbeli bajnokság tavaszi idénye március 2-án rajtol, a fehérváriak az Astrát fogadják majd.

A Simple Női Liga 12. fordulójának további eredményei:

DVTK - FTC Telekom 0-5

ETO FC győr - Soroksár 6-0

Astra HFC Üllő - Kész-Szent Mihály Szeged 0-2

Puskás Akadémia FC - Szekszárdi WFC 3-1

MTK Budapest - Haladás Viktória 5-2

A tabella állása:

1. FTC-TELEKOM 12 11 1 0 55 1 54 34

2. ETO FC GYŐR 12 10 1 1 50 5 45 31

3. MTK 12 10 0 2 31 11 20 30

4. PUSKÁS AFC 12 9 0 3 30 12 18 27

5. DVTK 12 4 4 4 21 28 -7 16

6. HALADÁS 12 4 3 5 19 23 -4 15

7. ASTRA 12 3 3 6 10 16 -6 12

8. SZEKSZÁRD 12 3 3 6 15 31 -16 12

9. SOROKSÁR SC 12 3 1 8 11 31 -20 10

10. SZEGED 12 2 2 8 13 29 -16 8

11. FEHÉRVÁR FC 12 1 2 9 8 38 -30 5

12. BUDAÖRS 12 1 2 9 6 44 -38 5