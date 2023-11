Pécsett, a Fordan Centerben rendezte múlt hét végén a Magyar Biliárd Szövetség pool szakága az idei év utolsó csapatbajnokságát, amelyen egy székesfehérvári csapat is brillírozott. A Pooltonjack nevű formáció jövőre már a II. osztályban folytathatja a versenyzést. Nevüket ezért is érdemes megjegyezni, hiszen azon túl, hogy lelkesek, keményen dolgoznak a sikerért.

Petre Gábor versenyigazgató, a pool szakág elnöke így fogalmazott a Magyar Biliárd Szövetség oldalán a verseny kapcsán: „A székesfehérváriak nem bízták a véletlenre, hiszen az egész hétvége alatt mindössze 2 mérkőzést veszítettek, így nem lehet kérdés hogy NB III. bajnokként komoly erő lesz az NB II-ben jövőre.” A csapat tagjai - Szőke Péter, Németh András, Pálinkás Róbert, Takács Gábor, Sárfi Dávid, Kaszap Imre, Boda Győző és Zsohár Ádám – sikeres évzárása mögött azonban hosszú út áll. Eddigi pályafutásukról Pálinkás Róbert, a csapat tagja mesélt a feol.hu-nak:

- Történetünk három évvel ezelőtt kezdődött. Egy, a Fejlődjünk Együtt Biliárd Sportegyesület (FEBSE) által szervezett budapesti versenyen találkozott néhány amatőr versenyző és meglepődtek azon, hogy jó néhányan Székesfehérvárról érkeztek – emlékezik a kezdetekre Róbert. A biliárdozók ezután összebarátkoztak, elkezdtek közösen játszani és alapítottak egy csapatot, amit Pooltonjack-nek neveztek el. Először csak kedvtelésből játszottak, ám szélsebesen elkezdtek fejlődni.

Fotó: Pálinkás Róbert

- A technikásabb, rutinosabb játékosok oktatták, tanították a gyengébbeket és egy ütőképes összetartó kis csapat alakult ki. Most már saját magunk által kialakított helyünkön, a Vásárhelyi úton, saját asztalainkon gyakorolhatunk és itt látjuk vendégül az ide érkező csapatokat is.

A Pooltonjack 2022-es évben csoportmásodik lett, így ismét nagy lépésnek számított, hogy 2023-ban csoportelsőként jutottak fel a ll. osztályba.

- Nyilván most sem egyforma a csapatban található játékosok tudása, ezért a már meglévő sikeres csapat mellé alakítunk egy Pooltonjack junior nevű csapatot is , amellyel egyrészt lehetőséget kapnak a még fejlődő és versenyrutint szerző játékosok, másrész az eredeti csapatunk szárnyalhat és jó eséllyel lehet ott a következő évi rájátszásban is – mondta Pálinkás, aki köszönetet mondott a FEBSE vezetőjének, Steinecker Péternek a jó hangulatú, profi szervezésű versenyek lebonyolításáért: - Nagyon sokat tett és tesz azért, hogy fejlődjön a biliárd közösség és egyre többen kedveljék meg ezt a sportot – tette hozzá, és közben elárulta azt is, mit jelent a nevük: - A pool, mint biliárd és a pulton szó ötvözéséből ered, a második fele pedig arra az italra utal, amit mi a pulton szeretünk látni, miközben biliárdozunk… - mondta. Hogy vajon milyen italról lehet szó, annak kitalálását az olvasókra bízzuk…