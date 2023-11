ÉSZAK-NYUGATI CSOPORT

III. Kerületi TVE (4.) – Puskás Akadémia FC II. (10.) 0-1 (0-0)

Vezette: Dobai János

III. Kerületi TVE: Hajagos – Papp M., Cseszneki, Bartos (Török), Erdei – Pálvölgyi (Zámbó), Lapu, Buda, Barczi – Kapronczai (Vankó), Kulcsár D. Vezetőedző: Harmati Tamás

PAFC II.: Perczel – Umathum, Fodor M., Vajda R. - Ominger, Posztobányi – Janyickij, Demeter (Vékony), Jablonszkij (Bontas), Szabari (Dimitrijev) - Magasföldi. Vezetőedző: Vanczák Vilmos.

Gól: Dimitrijev (73.)

A 73. percben a csereként beállt Dmitro Dimitrijev gyakorlatilag első labdaérintéséből betalált, és ezzel megszerezte csapata győztes gólját

Bicskei TC (3.) – Budaörs (12.) 1-0 (1-0)

Vezette: Móri Tamás

Bicskei TC: Illés - Gaszner, Lakatos (Varga B.), Bozsoki, Száhl, Dankó – Király P. (Benke), Hirman (Gyurácz), Fördős – Savanya (Varga Sz.), Sóron (Vicz). Vezetőedző: Csordás Csaba.

Budaörs: Borsos - Szamosi (Gula), Budai (Petneházi), Fényes, Tányéros - Jász (Halácsi), Czakó (Sebestyén), Ferkel, Murai - Fekete (Berekali), Sajbán M. Vezetőedző: ifj. Bognár Görgy

Gól: Dankó (9.)

A 9. percben Sóron Tibor adott be a jobb oldalról a felfutó bal oldali védő, Dankó Márton remek ütemben érkezett, és higgadtan helyezett a kapu közepébe, 1-0.

A BTC a látottak alapján teljesen megérdemelten győzött, és megerősítette előkelő helyezését a tabellán. Sorozatban immár a kilencedik veretlen bajnokinál járnak, amelyből nyolc alkalommal a három pontot is begyűjtötték.

DÉL-NYUGATI CSOPORT

Fehérvár FC II. (11.) – Érdi VSE (8.) 5-1 (1-0)

Vezette: Takács Ákos

Fehérvár FC II.: Gergely - Kiss M., Husvéth, Horváth G., Kiss Á. - Molnár Cs. (Rétfalvi), Kecskés (Balla K.) - Csepregi (Balogh M.), Berki (Ambach) , Menyhárt (Lehota) - Tóth T. V. Vezetőedző: Imrik László.

Érdi VSE: Kertész F. - Morvai, Farkas B. (Kincses), Németh G., Juhász B. - Monori, Pál Sz., Szabó R. (Kertész B.), Horváth B. - Fülöp, Göblyös. Vezetőedző: Ebedli Zoltán

Gól: Tóth T. V. (32., 70.), Menyhárt (63., 76.), Ambach (878.), ill. Farkas B. (60.)

A 32. percben Tóth Tamás Vid használta ki a vendég védelem hibáját, és 14 méterről emelte át a labdát a kifutó kapus fölött a hálóba, 1-0. A 60. percben egy szögtelet követően Farkas Bálint vette be közelről a fehérváriak kapuját 1-1. A 63. percben Menyhárt Zsombor kapott szép labdát Tóth Tamás Vidtől, és 14 méterről higgadtan helyezett a kapuba, 2-1. A 70. percben ismét Tóth T. V.volt eredményes, majd hat perccel később Menyhárt is megszerezte a második gólját, 4-1. A 87. percben Ambach Arnold miután kiharcolt egy büntetőt, odaállt a labda mögé, bár a 11-est Kertész Ferenc védeni tudta, a kipattanót Ambach közelről az üres kapuba lőtte, 5-1.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (10.) – Dunaújváros FC (15.) 2-5 (0-3)

Vezette: Erdélyi Balázs

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Mód (Jancsó Cs.), Balogh M., Lencsés, Dorogi V. - Pekowski (Szabó B.), Balogh Á., Usakov, Balogh B. (Klauz M.), Szombati (Kövesdi) - Tóth T. Vezetőedző: Bozai Attila.

Dunaújváros FC: Molnár L. – Puskás, Hompót D., Horváth M., Hegedűs K. (Perjési) - Stampfel, Tapiska, Marlen (Ferenczy), Vörös (Gál B.) - Szepessy R., Bata. Vezetőedző: Dobos Barna.

Gól: Kövesdi (72.), Usakov (81.), ill. Bata (48., 49.), Marlen (4.), Szepessy R. (14.), Gál B. (94.).

A 4. percben Marlen Marcell fejesgóllal nyitotta meg a találatok sorát, 0-1. A 14. percben Szepessy Róbert büntetőből növelte a DFC előnyét, 0-2. Az első félidő hosszabbításában, a 48. percben Vörös Tamást szerelték szabálytalanul a 16-oson belül, így ismét büntetőt rúghattak az újvárosiak. Most Bata Kristóf volt az, ítéletvégrehajtó, és nem hibázott, 0-3. A 49. percben Bata megszerezte második találatát, ezúttal akcióból, 0-4. A 72. percben a Gárdony is büntetőhöz jutott, melyet Kövesdi Péter értékesített, 1-4. A 81. percben Pavel Usakov csökkentette a házigazdák hátrányát, 2-4. A 94. percben pedig Gál Benedek állította be a végeredményt, 2-5.

FC Dunaföldvár (5.) – Iváncsa KSE (1.) 1-0 (0-0)

Vezette: Bana Gergely

FC Dunaföldvár: Vukman – Molnár S., Ladányi V., Gál Sz., Rabi – Görög (Szedmák), Horváth A., Dorogi R. – Tóth Á. (Ladányi P.), Urbán (Keringer), Tóth M. Vezetőedző: Varga Balázs

Iváncsa KSE: Varga Á. – Madarász B., Kasza, Kiatipisz (Farkas N.), Nyilas - Kovács S., Barta (Suszter), Törőcsik, Székely (Burger), Vallejos - Bányai. Vezetőedző: Tóth András.

Gól: Tóth M. (49.)

Kiállítva: Tóth M. (73.), ill. Nyilas (73.).

A csoport rangadójának 49. percében Tóth Máté találatával jutott előnyhöz az újonc, és igen jól szereplő FC Dunaföldvár, majd a 73. percben kettős kiállítás után mindkét csapat megfogyatkozott, de ez már nem befolyásolta a végeredményt. Ezzel a házigazdák visszavágtak a júliusban, Iváncsán elszenvedett 4-1-es vereségért.