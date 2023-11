Az RTL televízió Sztárbox műsora felbolygatta a magyar nézőközönséget. A celebek bunyójára a helyszínen és a tévéképernyők előtt is sokan kíváncsiak. Berki Mazsi is eddig ismeretlen miliőben bokszolt, Megyeri Csillát négy, másfél perces, kemény menetben verte. Az elődöntőre készülve mesélt élményeiről.

- Azt gondoltam, hogy mennyire jól fel vagyok készülve, úgy éreztem, hogy nem lehet gond az állóképességemmel, ehhez képest az első menetben teljes mértékben elfogytam. Fél perc után már azt hallgattam csak, hogy mikor szólal meg a gong. Nagyon elütöttem magam. Volt egy szakasz, amikor ész nélkül ütöttem, mentem neki az ellenfelemnek. Az első egy perces pihenő után kezdtem talán kicsit átállni, bár még a második menetben is volt egy kis adok-kapok. A harmadik menettől voltam gondolkodó ökölvívó a ringben.

"Gondolkodó ökölvívót nevelünk." Berki Mazsi edzője, a Fehérvár KSE vezetője, Turós Arnold sokszor hangoztatja az egyesület mottóját, s elárulta, most sem volt véletlen Mazsi lendületes nyitánya.

- Minden tudatos volt. Az első menetben azért ugrasztottam neki Mazsit ellenfelének, mert ismerem Megyeri Csilla edzőit, tudtam, milyen taktikát alkalmaz Tóth "Barbár" Tomi. Gondolták, hogy nekimennek a Mazsinak, aki vékony, magas, erőszakkal akarták megverni. Ezért mondtam Reninek, hogy ugorjon neki, és mi kezdjük meg az agresszív verekedést, bokszoltassuk meg hátrafelé, hogy elvegyük az önbizalmát. Ez be is jött - mesélte Turós Arnold.

Turós Arnold tudatos ökölvívásra neveli Mazsit

Fotó: Fehér Gábor

A celebeket ugyan nem kerüli el a reflektorfény, mégis, egy ringben bunyózni talán ismeretlen, izgalmas közeg lehet számukra.

- Napközben abszolút nem izgultam. Ebéd után aludtam egyet, és a verseny helyszínén sem voltam izgatott, de az tény, hogy nem bírtam megülni a fenekemen. Folyamatosan mászkáltam - adott bepillantást a bunyó napjának óráiba Berki Mazsi. - Azonban az előző hetekben többször előfordult, hogy izgultam, olyannyira, hogy hánytam is. Számomra ez egy nagyon nagy esemény volt, olyan köntöst vettem most le magamról, amit rám aggattak az elmúlt évek során.

- Egy celeb kislányból felnőtt családanya vált a felkészülés alatt és a mérkőzésen - tette hozzá az edző. - Az egész pedagógiám erre épült. A felkészülés nem csak arról szól, hogy futunk, zsákolunk, súlyt emelünk, bokszolunk, nem feltétlen csak a fizikai elemek alkotják a felkészülést, hanem a pedagógia is rengeteget számít. Nem csak én, de szerintem a közvélemény is látja, hogy Mazsi átalakult.

A megmérettetés-sorozat előtt öt-hat hónappal kezdték meg a közös munkát Székesfehérváron.

- Próbáltam felmérni a többiek adottságait, ki mennyit edzhetett. Úgy gondoltam, hogy minden esélyem megvan arra, hogy megnyerjem ezt a versenyt még úgy is, hogy nem kell annyira sok munkát beletennem - fogalmazott Katona Renáta. - Hiszen van küzdősport-múltam, bokszedzésekre is jártam párszor, de csak hobbiszinten. Ahogy közeledett a mérkőzés időpontja, egyre jobban elkezdtem izgulni, és nem feltétlenül éreztem mindig azt, hogy beletettem ebbe az egészbe száz százalékot. A kesztyűzésekből aztán mindig pozitívan jöttem ki, sikerélménnyel. Ez jót tett az önbizalmamnak, ráadásul a kesztyűzések után óriási lendületet kaptam. Most, az első mérkőzés után úgy jöttem ki a ringből, hogy ez kevés lesz a döntőben. A Megyeri Csilla elleni meccs utáni napokban méginkább rákapcsoltam, a múlt héten már ötöt edzettem, és ezen a héten is minden nap tréningeztem. Óriási csalódás lett volna számomra, ha kikapok. Most 200 százalékosan igyekszem odatenni magam. Bármi is lesz a következő mérkőzés végkimenetele, nyugodtan állíthatom, hogy mindent megtettem a siker érdekében.

Minden nap edz, erős ellenfelekkel kesztyűzik

Fotó: Fehér Gábor

Olyannyira komolyan hangol, hogy egy osztrák profi bokszolóval is vívott edzőmérkőzést - igaz, félreértésből.

- Éppen itt volt nálunk a kislányom féltestvére, Natika, aki lejött velem a bokszterembe, hogy megnézze az edzésemet. Amikor beléptem, láttam, hogy nagyon sok idegen arc van a teremben, itt valami készül. Arnold azzal fogadott, hogy kesztyűzés lesz. Láttam, hogy a beöltöző lányok profi bandázst kötnek, ami szinte olyan, mintha gipsz lenne az ember kezén. Gondoltam magamban: te jó isten, mi lesz itt? - kicsit remegve léptem a ringbe. Az első menetben voltak olyan pillanatok, amikor éreztem, hogy ez kemény lesz, és nem kellene folytatni. Aztán nem tudom mi történt, a félelmem átfordult. Megindultam.

- Sopronból, Kókáról, Siófok mellől és Ausztriából érkeztek hozzánk kesztyűzni, hiszen a versenyzőimmel készülünk a felnőtt magyar bajnokságra - vette át a szót Turós Arnold. - Mondták, hogy a velük érkezett egyik osztrák lány még kezdő. Gondoltam, Mazsinak kiváló partner lesz, bokszoljon vele. Menet közben kiderült, hogy a profik között kezdő a lány, most váltott az amatőrről a profi bokszra. Félreértés volt, nem beszélek jól németül - nevetett az edző. - Akkor már mindegy volt. Az első menetben nagyon féltettem a Mazsit, de láttam, hogy annyira nincs kiszolgáltatott helyzetben, mondtam neki, hogy az osztrák nem fog rá vigyázni, így kezdjen el támadni. Én elengedtem a féltés érzetét, és ez átragadt Mazsira is. A harmadik menetben már határozottan jól bokszolt.

- Az első menet teljesen az övé volt, a másodikban már jöttem föl, a harmadikat azonban már magaménak éreztem - ismertette a kesztyűzés végkimenetelét Mazsi.

Arról is beszélt a 32 esztendős Berki Mazsi, hogy miként hatott rá a profi box világa, körítése.

- A napokban voltam egy erőnléti edzésen, és azon gondolkodtam, hogy egy élsportoló hogyan oldja meg az életét? Minden napját kitölti a sport. Úgy érzem, hogy ez nem kap akkora hangsúlyt a köztudatban. Azt remélem, hogy ez a rendezvény rávilágít kicsit az ökölvívásra, és bízom benne, hogy kicsivel több sportolót nevelünk majd ki. A Sztárboxban megtapasztalt miliőt és körítést minden sportolónak át kellene élnie egyszer. Sokat számít, hogy ott vannak azok az emberek, akiknek meg akarom mutatni, hogy mennyit teljesítek, ilyen az édesapám és a párom. Annyira szerencsés vagyok, hogy Turós Arnold az edzőm, mert szerintem egy tréner sem nézné el nekem, hogy állandóan kések - nevetett.

A Sztárbox lázba hozta az embereket. Ugyanakkor az ökölvívás maga, legyen az profi, vagy amatőr, nem övezi ekkora érdeklődés.

- Szerintem segíthet az ökölvívás népszerűsítésében - jelentette ki Turós Arnold. - Minden celeb készül. Nem a nevükkel próbálnak sikert elérni. Az edzők is a legjobb tudásuk szerint dolgoznak a bokszolóikkal. Mindenki odateszi magát. Sportolókat neveltünk a celebekből.

Elszántan megy előre

Fotó: Fehér Gábor

Nagy port kavart, hogy a második negyeddöntőben Dobos Evelin olyan fejvédőt viselt, mely az orrnyeregnél egy átlátszó elemmel erősítette meg az arc védelmét. Egyesek szerint ezzel nem voltak egyenlőek a feltételek.

- Evelinnel beszéltem, felhívott előző héten, megkérdezte, hogy mire készüljön. Először nem tudtam, hogy miért hív, van-e valami hátsó szándéka. De kedves voltam vele, őszintén elmondtam, hogy mik voltak az élményeim. Szurkoltam neki, de amikor feljött ebben a furcsa fejvédőben, nem értettem, hogy miért ilyet használ. Felhívtam másnap a producert, aki jelezte, hogy Kovács "Koko" István (supervisor - a szerk.) engedélyezte ezt a fejvédőt. Evelinnel beszéltem azóta, és kiderült, hogy egy szemműtéten esett át a közelmúltban, a bokszot csak ilyenfajta védőfelszerelésben vállalhatta.

- Felvetették, hogy nem egyenlőek a feltételek... Szerintem az sem egyenlő feltétel, hogy Mazsi nagyon jó, és a legjobb edzővel készül fel - ütötte el egy poénnal a témát maga az edző, Turós Arnold.

Mazsi már gyerekkorában is álmodozott arról, hogy kesztyűt húz. Édesapjával közösen nézték a Kokó mérkőzéseit.

- Kedvet kaptam hozzá, és utólag sajnálom, hogy mégsem a bokszra esett a választásom, hanem a karatéra. Mert van hozzá tehetségem. Minden dolog okkal jön az életünkbe, biztos, hogy annak is oka van, hogy miért találkoztam össze a boksszal. Nem kizárt, hogy lesznek még terveink az ökölvívásban. A magánéletben rengeteget adott nekem ez a sport. Van egy kis vállalkozásom, igyekszem helytállni nőként, anyaként, párként, és elképesztően szerencsés vagyok, hogy a férfi, aki velem van, ilyen mértékben támogat engem és mellettem áll az egész családom is. Ha edzésen vagyok, teljesen más emberként jövök ki a teremből. Tele energiával, céltudatosan. Ha vége lesz ennek a műsornak, ki kell tűznünk valami új célt.

Berki Mazsi azt is elárulta, hogy szeretett volna elindulni az országos bajnokságon, de 57 kg-ban és 60 kg-ban is komoly ellenfélre akadna az egyesület két üdvöskéjének személyében. A korosztályos bajnokok, Nagy Evelin és Hippeller Panna is erősebb nála. Így nem erőlteti a nevezést. Még nem.