Gárdony-Pázmánd NKK - Kispest NKK 33-30 (17-16)

Gárdony, 105 néző. Vezette: Hársfalvi, Mórocz

Gárdony-Pázmánd NKK: Kaffka, Bőle, Knauer (kapusok) - Szűcs 5, Hargitai 4, Vernes 6, Kukucska 1, Tóth Ficsor 1, Berkes-Kaiser 4/2, Ágoston 3, Bártfay 7, Barna 1, Zámori 1, Hamuth, Nemes. Vezetőedző: Molnár József

Kispest NKK: Győri Á., Porobic (kapusok) - Kiss K. 10/2, Bakonyi 8/3, Kóka 4, Vajer 3/1, Kostyalik 2, Graffy 1, Bereczki 1, Dubán 1, Pártos, Tóth E., Kucsera, Bakacsi, Konyecsni, Kiss L. Vezetőedző: Soós Péter

Kiállítások: 16 ill. 14 perc

Hétméteresek: 2/2 ill. 7/6

Az új tréner, Molnár József irányítása alatt meccsről-meccsre fejlődik a Gárdony-Pázmánd NKK játéka, azonban a győzelem váratott magára a már lefutott tíz bajnoki alatt. A Kispest ugyancsak az alsóházban tengődik, így a tóparti lányok bizakodva várhatták a 11. fordulót.

Vernes Dorottya játssza át a kispesti falat

Fotó: Kricskovics Antal

Kiegyenlített csatát hozott az első félidő, melynek nagy részében a vendégek vezettek, de a Gárdony tapadt ellenfelére. Egyszer-egyszer ugyan átvette az irányítást a hazai egylet, majd remekül időzített, mert szünet előtti utolsó másodpercben Hargitai Dorottya találatával szerzett lélektani előnyt, 17-16.

Fordulás után okosan kézilabdázott a Gárdony-Pázmánd, igyekezett három-négy gólon tartani a kispestieket, akiknél azonban Kiss Klaudia és Bakonyi Dóra alig hibázott, cipelték a vendégeket. A félidő derekára fel is kapaszkodott a Kispest, sőt, Bereczki találatával a 48. perc elején fordított is, 26-27. Molnár József időkérése döntőnek bizonyult 28-28-as állásnál, mert onnantól a hazaiak domináltak, elléptek három góllal, s a paprikás hangulat, valamint a sok kiállítás ellenére is őrizték előnyüket.

A Gárdony-Pázmánd NKK első győzelmét aratta a 2023/2024-es pontvadászatban, s ellépett az utolsó helyről.

Volt mit ünnepelni az öltözőben

Forrás: Gárdony-Pázmánd NKK

- Gratulálok a lányoknak a győzelemhez, nagyot küzdöttek végig a mérkőzésen. Örülök, hogy ismét előre tudtunk lépni egyet. Dolgozunk tovább az újabb pontokért! - fogalmazott a találkozót követően Molnár József, a gárdonyiak vezetőedzője.