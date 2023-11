Történelmi győzelmet aratott a Fehérvár FC a Ferencváros ellen. Ugyanis a Vidi még egyszer sem nyert bajnokit a Groupama Arénában. Ráadásul az 1-0-s siker azt jelentette, hogy több, mint egy év után újra három pontot gyűjtött idegenben a csapat.

Kalmár Zsoltot az 55. percben, Szabó Leventét a 64.-ben küldte be Bartosz Grzelak, s a 67. minutumban előbbi szabadrúgása nyomán fejelt távolról a bal sarokba Szabó Levente. Ezzel győzte le a címvédőt a Vidi.

- Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk a Ferencváros otthonában, éppen ezért megpróbáltuk mentálisan felkészíteni a játékosokat. Ez nem az a mérkőzés volt, ahol túl sok veszítenivalónk volt. Nem várt mindenki győzelmet tőlünk, de fontos volt, hogy ne veszítsék el a játékosok a magabiztosságukat. A részletekre fókuszáltunk igazán a mérkőzés előtt. Tudtuk, hogy a Ferencváros labdabirtoklási fölényben lesz. Vannak olyan mérkőzések, amikor el kell fogadnunk azt, hogy nincs nálunk annyit a labda, amennyit szeretnénk. Emellett fontos volt, hogy ne veszítsük el a koncentrációt, valamint, hogy mindenki segítse a másikat és igyekezzünk a tizenhatosunkon kívül tartani az ellenfelet. Volt két-három helyzetünk, ebből egyet mindenképp értékesítenünk kellett annak érdekében, hogy megnyerjük a meccset - tekintett vissza a találkozóra Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője. - Kalmár Zsolt a legutóbbi válogatott szünet óta csak keveset tudott a csapattal edzeni, ezért olyan játékosokat jelöltem a kezdőbe, akik 90 percet végig tudnak futballozni, viszont azzal is tisztában voltunk, hogy Kalmár ha beáll a csapatba, képes lendíteni a játékunkon, ahogy tette azt az Újpest ellen is és most, az FTC ellen is. Védekezésben segíteni tudta Gergényit és Schönt Traoréval szemben, támadásban pedig remekül megtalálja a helyeket és sokat segít a csapatnak. Nyár óta éreztem azt, hogy teszünk lépéseket előre, annak ellenére, hogy rosszul kezdtük a bajnokságot, nehéz meccseket játszottunk az elején. edzőként muszáj hinni az elképzelésedben és a folyamatos előrelépésben. Az elmúlt hónapban változtattunk a formáción és megtaláltunk minden mérkőzésre egy olyan meccstervet, ami működik. Tudják a játékosok, hogy hogyan kezdjük a mérkőzést, hogyan zárjuk az első félidőt, vagy a találkozó különféle szakaszait és ezek a dolgok összeálltak. De nem várhatom el a játékosoktól, hogy minden héten szállítsák ezt a teljesítményt. Azonban minden héten dolgoznunk kell azon, hogy fejlődjünk. Természetesen a sikerek után nagyobb az önbizalom a játékosokban, ezért is fontos a Ferencváros elleni győzelem, mert végre elhihetjük, hogy igenis tudunk nyerni idegenben.