- Nem találtuk a meccs ritmusát. Kétségtelen, hogy egy jó csapat ellen játszottunk, mondtam is a csapatnak, hogy nagyon szervezetten kell játszanunk, mert a KTE-ben megvan a potenciál arra, hogy odaérjen akár a dobogóra is - értékelt Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője a találkozót követően. Nem kezdtünk jól, de hamar egyenlítettünk, de ekkor is azt éreztem, hogy nincs meg a ritmus, sokszor labdát veszítettünk az átmenetekben. A második játékrészre azt kértem, hogy legyünk türelmesebbek a labdával, nálunk is volt a vezetés, úgy éreztem, hogy le tudjuk majd zárni a meccset, de gyorsan kaptunk újabb kettőt. Azzal elégedett vagyok, hogy a fiúk sosem adják fel - ezt láttuk már tőlük több meccsen is, a meccsek utolsó tíz percében mi lőttük a legtöbb gólt a bajnokságban. Az eredmény miatt viszont csalódott vagyok, hiszen nyerni szerettünk volna. A futballban ez előfordul, hogy nem sikerült a legjobb teljesítményt nyújtani a pályán, most ezt láttuk, de legalább egy pontot így is sikerült szereznünk.

Bartosz Grzelak három ponttal lett volna elégedett

Forrás: fehervarfc.hu

A fehérvári együttes fél óra játék után elvesztette egyik meghatározó játékosát, Kalmár Zsoltot. A válogatott középpályást sérülés miatt le kellett cserélni. A Vidi nélküle is megfordította az állást, majd a találkozó végén Katona Mátyás triplájával egyenlített.

- Kalmár Zsolt egy fantasztikus futballjátékos. Öröm őt látni játszani. Egyelőre nem tudok pontos diagnózist mondani, ehhez még korán van. Alapos vizsgálatok várnak játékosunkra a hétfői nap folyamán, utána tudunk majd bővebb tájékoztatást adni az állapotáról. Ami Katonát illeti: azt nem gondolom, hogy ő lesz a csapat befejező csatára ezt követően, bár kétségtelen, hogy nagyon extra teljesítmény középről három gólt lőni, ne felejtsük el, hogy még egy kapufát is lőtt. Szerintem remekül játszik a támadó középpályás szerepében, a jövőben is ott fog játszani.

Kalmár Zsolt egy rossz mozdulat során sérült meg

Forrás: fehervarfc.hu

Szabó István, a KTE trénere is értékelt:

- A közönség számára biztosan szórakoztató volt a mérkőzés a sok gól miatt, nekünk így egy kicsit keserű lett a meccs vége. De igazságtalan lenne, ha azt mondanám, végig mi voltunk a jobb csapat a pályán - helyenként viszont sikerült jobban játszanunk a hazaiaknál. Volt egy játéktervünk, aminek az volt a lényege, hogy a Vidi belső hármas középpályája szűken védekezik, ezt próbáltuk szélességben túljátszani. A gólok ebből születtek, mert létszámfölényt tudtunk kialakítani. Az is hozzátartozik, hogy a Vidi is végig aktív volt, a harmadik gól pedig csodálatosra sikerült, gratulálok hozzá Katona Mátyásnak. A végén nálunk volt a labda a három ponthoz, de az a helyzet sajnos kimaradt. Sokat jelent azért az is, hogy felálltunk a hátrányból, jó úton vagyunk afelé, hogy kijöjjünk a gödörből a gyengébb időszak után - az előző öt tétmérkőzésen három győzelem egy döntetlen plusz a kupában egy győzelem a mérleg, ez pozitívum. Az estére visszatérve: Kastrati beállása után hamarabb cserélnem kellett volna a védelemben a szélső gyorsasága miatt, emiatt hiányérzetem van magammal szemben is. A Fehérvár is megmutatta, hogy jó csapat, sok sikert kívánok nekik a folytatáshoz!