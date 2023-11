Az elmúlt években a Titánok és az Acélbikák leginkább a tabella végén kullogtak, és bár évről évre építkezett a két gárda, a középmezőnyt nem feltétlenül sikerült utolérni. A tavalyi idényben az alapszakasz szintén nem sikerült túl acélosan egyik oldalon sem, de a rájátszás-kvalifikáció új esélyt tartogatott a vármegyei csapatoknak, amellyel éltek is. A 2023/2024-es szezonban azonban ez megszűnik, így ha a két együttes a rájátszásról álmodozik, akkor már az alapszakaszban domborítani kell. A két klub ezt szem előtt tartva próbálta erősíteni a nyáron, tehetséges fiatalok, és válogatott közeli játékosok is érkeztek mindkét egyesülethez. Na de nézzük a számokat.

Mindkét vármegyei csapat 13 találkozón van túl eddig a bajnokságban, a FEHA19 12, míg a DAB 14 pontot gyűjtött eddig, a fejlődést mi sem mutatja jobban, a fehérváriak a tavalyi alapszakaszban 36 mérkőzésen gyűjtöttek 14 egységet. Bár a tabella utolsó két helyén áll a két együttes, a középmezőnyhöz képest abszolút nincsenek lemaradásban.

Az eredmények is alátámasztják a fejlődést, bár a fehérváriaknál két nagyobb vereség becsúszott a szezon kezdetén (az egyik épp az Acélbikák ellen), azóta mindenkinek méltó partnerei voltak a fiatalok, a vasárnap véget ért erdélyi túrán is szereztek egy győzelmet Anatlo Bogdanov tanítványai. Szép skalpokat is gyűjtöttek már a vármegyei hokisok, a DAB többek között a Ferencvárost is legyőzte, a FEHA19 az Újpestet és a DVTK-t is elkapta.

A válogatott szünetet követően a Budapest Jégkorong Akadémia HC-t fogadják, míg a dunaújvárosiak Miskolcra látogatnak majd.