Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 4-1 (0-1, 1-0, 3-0)

Salzburg, 3208 néző. V.: Hronsky, Nikolic, Durmis, Nothegger.

RBS: Tolvanen – Robertson (1), Murphy 1 (1), Hochkofler 2, Wukovits (1), Payerl – Genoway, Steffler, Raffl, Thaler, Schneider – Stapelfeldt, Schreier, Baltram, Bourke, M. Huber – Wimmer, P. Huber, Auer, Harnisch (1). Vezetőedző: David Oliver.

AV19: Roy – Fournier, Stipsicz, Leclerc, Bartalis, Ambrus Cs. – Falus, Atkinson, Magosi, McGauley (1), Terbócs 1 – Csollák, Campbell, Dobos, Hári, Kuralt – Blasko, Vértes, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 6, ill. 2 perc.

Kapura lövések: 32-23.

Azzal nehezen lehetett vádolni a Volánt, hogy jelen állapotában esélyesként lépne jégre az RBS otthonában, mégis az osztrák ligás magyar csapat az elmúlt években rendre bizonyította, nehéz helyzetben is képes bravúrra. A mostani szituáció minden, csak nem könnyű a Fehérvárnak, hiszen rengeteg sérültet kellett nélkülöznie Kiss Dávid stábjának. Ambrus Gergő, Kiss Roland, Vokla Roland, valamint Marcus Phillips ebben a naptári évben jó eséllyel nem játszhatnak már, Nilsson Henrik visszatérése pedig bizonytalan. Ehhez a listához csatlakozott Pascal Labarge és Daniel Leavens, igaz ők kisebb sérülésekkel küzdenek csak. A klub vezetősége a háttérben dolgozik azon, hogy a hátvédproblémák megszűnjenek. Addig is a FEHA19 Erste Ligás játékosai bizonyíthatnak, Salzburga utazott a kerettel Falus Ádám, Csollák Márkó, Ambrus Csongor, Dobos Mihály, valamint Jan Blasko is. Utóbbi két játékos először léphetett jégre az ICEHL-ben.

Bár az első lövés Leclerc és a Volán nevéhez fűződött, ezt követően jöttek a bikák rohamai, lőttek mindenhonnan a hazaiak, próbáltak nyomást helyezni a vendégekre és rögtön bevinni egy ütést a tartalékos Fejér vármegyeieknek. Többet támadt a Salzburg, de az ellentámadásokban is megvolt a veszély, sőt a legnagyobb helyzet Németh előtt adódott, aki egyedül vezethette Tolvanenre a pakkot de kimaradt a ziccer.

A második harmadot bátran kezdte a Fehérvár és a vezetést is sikerült megszerezni emberelőnyben, Terbócs lőtte ki az alsó sarkot, 0-1. Kicsit feljebb kapcsolt a Salzburg, de próbálta tartani magát a Volán, Hári ziccere kimaradt sajnos a játékrész derekán. Nyolc perccel a szünet előtt egyenlítettek az osztrákok, korongszerzést követően Hochkoflert találtak meg a kapu előtt, először Roy még védeni tudott, de az ismétlésnél már ő is tehetetlen volt, 1-1.

Egy áthúzódó kiállítás miatt emberelőnybe kezdhette a harmadik húsz percet a Red Bull Salzburg, de a magyarok hátsó alakzata jól zárt. Hét perc eltelte után azonban kapitulált Roy, Murphy távoli lövése akadt be, 2-1, a vendégek kapusa előtt kiválóan takartak. Kicsivel később Hochkofler ért bele jól a kapu előtt egy lövésbe, így már kettővel mentek az osztrákok, 3-1. Nem adta fel a Fehérvár, Kiss Dávid a kapusát is levitte a végén, de nem volt az elfáradó, tartalékos Volánba annyi, hogy egyenlíteni tudjon. Az utolsó másodpercben üres kapura még Schneider is betalált, a vége 4-1 lett.