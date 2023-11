A két legjobb magyar csapat találkozik a nyugati határszélen, az utóbbi évek honi egyeduralkodója találkozik a legjobb formában levő magyar csapattal, nem véletlenül helyezkedik a két gárda jelenleg is a tabella tetején. Az albások kilenc meccsüket hozták zsinórban, különösebb gond nélkül, a vasiak egyszer botlottak, a negyedik fordulóban, Szegeden, 80-79-re. Előtte és utána sem érezték a vereség ízét, a két gárda el is lépett a többiektől, a Fehérvár 18 ponttal rendelkezik, a Szombathely 17 egységet számlál, a Szolnok (6 győzelem 6 vereség) 15, a Körmend (5-4), a Zalaegerszeg (5-4), a Szeged (5-4) és a 7. helyen állomásozó Debrecen (5-4) egyaránt 14 ponttal rendelkezik.

A tavaszi bajnoki döntőt az Alba vívta a szombathelyiekkel, hatalmas csatában bizonyultak jobbnak a sárga-feketék, hazai pályán mindenki hozta a saját meccsét, a mindent eldöntő ütközet azonban egyoldalú volt, a pároscsata végére elfáradó vendégek nem tudtak komoly ellenállást kifejteni, a mérkőzés már az első félidőben eldőlt, 15 ponttal vezettek a magabiztos házigazdák, végül 84-68-as sikert arattak. Persze, a Fejér vármegyeiek sem lehettek elégedetlenek, a februári edzőcsere – a német Matthias Zollnert másodedzője, a spanyol Alejandro Zubillaga váltotta – után megtáltosodtak, elképesztő menetelésbe kezdtek, meg sem álltak a fináléig. A Magyar Kupában a legjobb nyolc között találkoztak a felek április elején, végig jól tartotta magát az Alba, azonban a végjátékban magabiztosabb szombathelyiek 89-85-re nyerték hazai pályán egymeccses negyeddöntőt, ezzel bejutottak a pár nappal később következő négyes döntőbe, amit meg is nyertek. A döntőben kiütötték a Sopront, 92-48-ra lelépték nyugati riválisukat.

Az idei bajnokságban – leszámítva a Tisza-parti, egypontos vereséget – is magabiztosak, a csapat magja együtt maradt, ráadásul a nyáron erősítettek is, megszerezték a fehérváriak által nagyon marasztalt válogatott irányítót, Pongó Marcellt, akinek döntésében szerepet játszott, hogy az utóbbi évek hazai bajnokánál, ráadásul Bajnokok Ligájában szerepelhet az idei szezonban. Csapata jól tartja magát a rendkívül erős A-csoportban, amit a spanyol Unicaja Malaga vezet, a francia Le Mans, a görög Peristeri és Falco előtt, utóbbiak egy győzelmet számlálnak, a franciáknál nyertek 81-63, Pongó remeklésével, a többi meccset nagy csatában elvesztették, legutóbb, egy hete hazai pályán kaptak ki 90-87-re a görögöktől. Pongó a bajnokikon is megbízhatóan teljesít, van variációs lehetősége Milos Konakov szakvezetőnek, lévén a nyáron Franciaországból visszatért a válogatott bedobó, Benke Szilárd, is. A sokak által legjobbnak tartott honi kosaras – a fehérvári csapatkapitány, Vojvoda Dávid mellett -, a mindig atombiztosan tüzelő Perl Zoltán rendre a padról érkezik, ahogy általában Vojvoda sem tagja a koronázóvárosiak kezdő ötösének. A fehérváriak legutóbb Pakson nyertek 87-80-ra, amiben szerepet játszott, hogy a kezdő ötös mindegyik tagja átlépte a tíz pontot, az is belefért, hogy Vojvoda mindössze 7/3 ponttal jelentkezett.

A vasiak a DEAC-ot verték magabiztosan, 87-68-ra, a kezdők közül Pongó Marcell 11/9, Tanoh Dez 7, Benke 11/3, Tiby 19/3, Keller Á. 2, a csereként pályára lépő Perl 19/3, Barac 6, Krivacsevics 3, Verasztó, Jordano 5/3, Kovács B. 4 pontot szerzett, Pot és Verasztó nem talált be. A bajnokikon a szezonban eddig Pongó, Tanoh Dez, Pot, Tiby és Keller összetételben kezdtek, ám Benke felépült sérüléséből, visszafoglalta a helyét a nyitó ötösben, a szerb, leginkább irányítóként bevethető, Stefan Pot helyén. Fontos láncszem a gépezetben az ötszörös horvát válogatott Antonio Jordano, aki mesterien szórja a triplákat, több mint negyven százalékos hatékonysággal, gyakorlatilag minden második labdát a háló küldi kintről. Ahogy tavaly, a palánk alatt ezúttal is az amerikai Matthew Tiby és Keller Ákos küzd a lepattanókért, előbb 4-es, utóbbi 5-ös poszton, valamint szóhoz jut a 206 centiméterre nőtt horvát Boris Barac is. A következő idényben már nem létező fiatalszabály – az első félidőben egy 23 év alatti játékosnak a pályán kell lennie – kapcsán Tanoh Dez András és Kovács Benedek kap leginkább bizalmat, egymást váltják a parketten.

- Természetesen várom a mérkőzést, a tabellát nem véletlenül vezető Albával találkozunk. Nagyon szép emlékeket őrzök a Fehérváron töltött évekről. A vezetőedző Alejandro Zubillaga nagyon jól összerakta a csapatot, a kék-fehérek erősek és egységesek. Ezzel együtt is bízom a csapatom, a Falco győzelmében, biztosan nagy meccs lesz az Aréna Savariában - mondta Pongó Marcell.