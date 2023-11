MÁV Előre-Foxconn – Vasas Óbuda 1:3 (-23, -18, 12, -16)

Székesfehérvár, 252 néző

Vezette: Sík Barbara, Halász Enikő

MÁV Előre-Foxconn: Dvoracek 21, Andersson 6, Vacsi 4, Matos 13, Pallag 13, Michalewicz 5. Csere: Kovács E., Markovic (liberók), Vezsenyi, Tarr, Király-Tálas, Tóth J., Orosz. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.

Vasas Óbuda: Gülübay 7, Bannister 18, Török 7, Gyimes-Capet 7, Fricova 5, Abdulazimova 12. Csere: Juhár, Szalai A. (liberók), Tóth S., Jámbor, Erőss, Sillah 9. Vezetőedző: Jannisz Atanaszopulosz.

Csaknem telt ház fogadta a csapatokat a VOK „röplabdás napján”. Nem véletlen, hiszen az összecsapást megelőzően a MÁV Előre-Foxconn férfi csapata is pályára lépett a MEAFC-Miskolc ellen, és ráhangolásként meg is nyerte a találkozót.

Végig partiban volt a Loki az első játszmában, vezetett is a hajrában 22:20-ra, ám a végjátékban elég volt néhány hiba, és ezt kíméletlenül kihasználták a piros-kékek.

A második szettet jól kezdte a vendégcsapat (2-6), és bár a MÁV Előre-Foxconn többször közelebb zárkózott, egyenlítenie nem sikerült. 16:17 után viszont zsinórban Fatoumatta Sillah három pontot szerzett, és ez döntőnek bizonyult a folytatásban, és megduplázta előnyét a Vasas Óbuda.

A harmadik etapban már úgy tűnt elérte az „üzemi hőmérsékletet” a MÁV Előre-Foxconn, bár az 5:2-es vezetésük után ellenfelük fordítani tudott. Ezt követően azonban újra rálépett a gázra a házigazda, kihasználta a fővárosiak bizonytalankodásait, és magabiztosan nyerte a szettet.

A negyedik játszma aztán ismét a címvédő kedve szerint alakult. Hatékony nyitásfogadásuknak és támadójátékuknak köszönhetően négy pontos előnyt kovácsoltak (7-11), emellett Sillah, valamint Ayshan Abdulazimova tarthatatlannak bizonyultak. Nemcsak hatékonyan játszottak, hanem jól is szerváltak, és ez éppen elég volt ahhoz, hogy behúzzák a szettet, és megnyerjék a mérkőzést.

- A Vasas BL-mérkőzésről érkezett, és az első két szettben nagyon kemény tempót diktált, nehezen tudtunk alkalmazkodni. A harmadik játszmában aztán elkezdtünk agresszívabban játszani, és elhittük, hogy meg tudjuk őket verni. A végén sajnos veszítettünk, de nem szabad elfelejteni, hogy új csapatunk van. Időbe telik, mire minden a helyére kerül. Az ilyen rangadók sokat segítenek ebben a folyamatban. – mondta a mérkőzést követően Lukasz Przybylak, a fehérváriak vezetőedzője.