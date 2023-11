Itthon nagyon megy, a nemzetközi színtéren kevésbé. A fehérváriak a hazai bajnokságban teljesen más utat járnak be, mint a külföldi gárdák ellen, ugyanis az NB I-ben remekül menetelnek, százszázalékos teljesítménnyel egyedüliként veretlenek, a legutóbbi fordulóban a jó erőkből álló Körmendet verték 92-67-re. A koronázóvárosiaknál megint akadtak extra teljesítmények, Vojvoda Dávid 21/9, Jordan Barnett 20/6, Siyani Chambers 16/6, Kass Balázs 12/9, James Dickey 10 pontot gyűjtött. A honi riválisok ellen tehát minden klappol, azonban a nemzetközi porondon egyelőre nem megy a szekér, mindkét meccsét elvesztette Alejandro Zubillaga alakulata. Az első, lisszaboni derbin, október derekán 83-79-re nyertek a luzitánok, akik végig domináltak, a végjátékban ugyan Chambers és Vojvoda remeklésének köszönhetően mégis volt esély a sikerre, de a házigazdák végül kicsikarták a győzelmet. A második körben a Balkan Botevgrad látogatott Fehérvárra, a bolgárok nem adtak esélyt a házigazdáknak, megérdemelt, 88-78-as sikert aratott Petar Zlatanovic gárdája. A meccs a támadó lepattanókon múlt, a rivális ebből 22 labdát szerzett meg, ami döntőnek bizonyult. Egy hete a Fehérvár nem volt érdekelt, elmaradt a Bnei Herzliya elleni meccsük, a háború miatt, az izraeliek kiszálltak a sorozatból, az összes szentföldi gárda a távozás mellett döntött. A legutóbbi játéknapon a Balkan hazai pályán 81-70-re verte a Sportingot, ezzel a botevgrádiak két győzelemmel állnak, nagyon jó pozícióban, a portugálok egy győzelemmel és egy vereséggel, az albások két zakóval. Persze, nincs veszve semmi, összejöhet a továbbjutás, ehhez azonban minden derbit nyerni kell, valamint a többi csoport eredményeinek is jól kell alakulnia. A teljesen nyilvánvaló, hogy a tíz csoportgyőztes továbblép a következő körbe, valamint a hat legjobb második, tehát iparkodniuk kell a Fejér vármegyeieknek. A kék-fehérek november 15-én lépnek pályára Botevgrádban, a küzdelmeket november 22-én a Sporting-Balkan összecsapás zárja.

Az együttes katalán szakvezetője, Alejandro Zubillaga a vasiak elleni, magabiztos siker után optimista a hétközi összecsapást illetően.

- A hétvégén fontos győzelmet arattunk a Körmenddel szemben, szurkolóink ismét nagyszerű hangulatot teremtettek, számítunk rájuk a hétközi összecsapáson is. Nagyon sokat jelent, hogy mérkőzésről mérkőzésre támogatják a csapatot és fantasztikus az a szeretet, ami árad felénk. Az Egis ellen a védekezésünk jól működött, a csapat a szívét-lelkét kitette, végig küzdöttek a fiúk. A mérkőzés kulcsa a védekezés volt, elég jól szedtük a lepattanókat. Fontos a szerdai győzelem, ugyanis nem tettünk le a továbbjutásról. Lisszabonban nem kezdtünk jól, túl sok rossz döntést hoztunk az első félidőben. Félidőben megbeszéltük azokat a hibákat, változtattunk is és úgy mentünk ki a második félidőre, hogy a meccset megnyerjük. Erre volt is esélyünk, közel jártunk a sikerhez, de a zárás előtt jobb döntéseket hoztak a hazaiak. Bízom abban, hogy szerdán visszavágunk nekik, valamint egy hét múlva, Botevgrádban is javítunk.

- Portugáliában szoros meccsen kaptunk ki, hazai pályán van esélyünk a sikerre, de azokat a hibákat nem követhetjük el, mint három héttel ezelőtt. Túl sokat rontottunk támadásban és védekezésben is. Agresszívabban kell kezdenünk, mint Lisszabonban, az első perctől kezdve koncentráltabb játék szükséges. A Sportig egész pályán letámad a teljes mérkőzésen, erre is fel kell készülnünk, jobb megoldásokat kell találnunk. Bízom a sikerben – közölte Kass Balázs, a fehérváriak egyre jobb formába lendülő, fiatal irányítója.

A nyáron szerződtetett magasember, Jordan Barnett a hétvégi bajnokin remek teljesítményt nyújtott, ponterős játékára szükség lesz a kupameccsen is.

- Nagyon jól éreztem magam a pályán a Körmend ellen, jól ment a játék nekem is és a társaknak is. Megbeszéltük a meccs előtt, ha jól védekezünk és a lepattanók szerzésében is hatékonyak vagyunk, nem is lehet kérdés a győzelem. A magyar bajnokságban jól megy, az Europe Cup sorozaton pedig szeretnénk megszerezni első győzelmünket.

Az albások saját nevelésű hátvédje, Takács Milán is bízik a sikerben.

- Az Egis ellen végig domináltunk, az első félidőben ugyan voltak hibáink, de a második félidőben alig rontottunk, elléptünk, nagy különbségű győzelmet arattunk. A nemzetközi kupában két vereséggel kezdtünk, mindent megteszünk, hogy életben tartsuk a reményeket. Nehéz meccs lesz, az biztos, de ha képesek leszünk megismételni azt a teljesítményt, amit a hazai bajnokikon eddig nyújtottunk, lesz esélyünk a sikerre. A Sporting fizikális csapat, az első félidőben ott beragadtunk, a nagyszünet után alkalmazkodtunk a stílusukhoz, sajnos végül alulmaradtunk. Ezúttal mindenképpen szeretnénk visszavágni.

A portugálok magabiztosan vezetik hazájuk bajnokságát, ugyanúgy hat győzelmet számlálnak, mint a fehérváriak az NB I-ben. A luzitán pontvadászaton, a Liga Portuguesa de Basquetebol küzdelmeiben a fővárosiak legutóbb vasárnap este a Portimonense gárdáját verték hazai pályán magabiztosan, 94-73-ra. A tabellán a Sportingot a városi rivális Benfica, valamint az Oliveirense és a Portimonense követi.