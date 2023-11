Talpra állni villámgyorsan. Nem is lebeghetett más jelige a Volán játékosai szeme előtt a szombati bajnoki után, miután pénteken a Klagenfurt 7-1-es sikert aratott a Raktár utcában. Azon a találkozón szinte sem sem akart sikerülni a Fejér vármegyeieknek, a KAC pedig már-már a szabályosság határon túllépő játékstílusával kizökkentette a hazaiakat. A sok bunyót is hozó találkozó áldozatokkal is járt, Vértes Nátán egymeccses eltiltást kapott, míg Kiss Roland az ökölpárbajban kézsérülést szenvedett, 4-6 hetes kihagyás vár rá. Rajta kívül Ambrus Gergő és Nilsson Henrik rehabilitációját tölti, így a FEHA19 Erste Ligás együtteséből Falus Ádám, Csollák Márkó és Ambrus Csongor is bizalmat kapott a szakmai stábtól.

Az Asiago és a Hydro Fehérvár AV19 az első fordulóban találkozott már egymással, akkor a kék-fehérek 3-0-ra nyertek Olaszországban.

Lendületesen kezdtek a felek, előbb a hazai első sor veszélyeztetett, majd egy kontra végén Atkinson önfeláldozó bevetődése kellett a gólt érő passz meghiúsításában. Négy perc után az enyhe hazai fölény góllá érett, Leclerc tette vissza jól a korongot a kapu elé, az ott helyezkedő Bartalis korijáról pedig a kapuba ment a pakk, 1-0. Terbócs rögtön megduplázhatta volna az előnyt, később Kuralt lépett ki ziccerben, de De Filippo ezt is fogta. A kettő között Roy sem unatkozott, az olaszokat nem rendítette meg túlságosan a bekapott gól. A harmad felénél azonban már nem volt kegyelem, emberelőnyben nyomott az Asiago, ám Bartalis korongot szerzett a palánk mellett, a támadó pedig meg sem állt a kapuig, egy védővel a nyakában a kapust kicselezve szerezte meg önmaga és csapata második gólját, 2-0. Négy perccel a szünet előtt megszületett a harmadik fehérvári találat is, emberelőnyben Phillips oldalról eleresztett kapáslövése akadt be a rövidnél, 3-0. Nem kímélte ellenfelét a Volán, egy újabb emberelőnyben ismét rezzent a háló, ezúttal egy szépet kijátszott akciót McGauley zárt le prímán egy pontos lövéssel, 4-0.

Nem vett vissza a második játékrészre a Fehérvár, 23 másodperc után máris betaláltak a kék-fehérek, Hári kapott forintos passzt Campbelltől, a magyar támadó egyedül tört kapura és egy cselt követően a hálóba emelt, 5-0. Emberelőnybe került az Asiago, de fórban eggyel többen mentek a jégre a kelleténél, Campbell jelzésére ezt a játékvezetők is észre vették, de az öt a négy ellen szituációval ezúttal nem tudtak élni Háriék. Egyenlő létszámnál Moncada ugrott ki ziccerben, de Roy hárított. Uralta a mérkőzést Kiss Dávid együttese, kilenc perccel a játékrész vége előtt pedig sikerült megszerezni a hatodik gólt is, McGauley ért bele jól a kapu előtt Leavens lövésébe, 6-0. Nem sokkal később jött a hetedik, Atkinson lódult meg a jobb szélen, éles szögből leadott kísérlete utat talált a kapuba, 7-0. Kapust cserélt és időt kért az Asiago. Az olaszok kihagytak egy fórt, a Volánt ezt nem tette meg, Leavens passzát a kapu torkából McGauley értékesítette, a kanadai csatár harmadik gólját szerezte, így repültek a sapkák a pályára. 8-0. Már-már sajnálta az ember az olaszokat, még ebben a harmadban Atkinson távoli lövése is beakadt, 9-0.

Nem sokat kellett várni a tizedikre sem a záró etapban, négy perc sem telt el, Atkinson távoli lövése vágódott be a bal felsőbe, 10-0, a sapkák megint repültek, hiszen a védő is harmadik gólját jegyezte a mai mérkőzésen. A kapott gól nélküli mérkőzés teljesítése sajnos semmissé vált, öt a három ellen kapitulált Roy, Marchetti tessékelt be egy felpördülő korongot közelről, 10-1. A hazai támadások néha már elhaltak a szépségben, az olaszok egy kontrából meglőtték második góljukat is McShane révén, 10-2.

Hydro Fehérvár AV19 – Migross Supermercati Asiago Hockey 10-2 (4-0, 5-0, 1-2)

Székesfehérvár, 2220 néző. V.: Ofner, Groznik, Konc, Jedlicka

AV19: Roy (1) – Fournier, Campbell (1), Magosi, Hári 1 (5), Kuralt (1) – Stipsicz, Phillips 1, Leclerc (1), Bartalis 2, Laberge – Vokla, Atkinson 3, Terbócs, McGauley 3, Leavens (3) – Falus, Csollák (1), Ambrus Cs., Németh, Mihály. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Asiago: De Filippo (Fazio) – Marchetti 1, Gios, Gennaro, Rapuzzi, Finoro – Vallati (1), Gazzola, Ierullo (1), McShane 1 (1), Saracino(1) – Casetti, Beaulieu, Moncada, Misley, Marchetti – Zampieri, Rigoni, Catlunger, Stevan, Maganbosco. Vezetőedző: Tom Barrasso.

Kiállítások: 12, ill. 12 perc.

Kapura lövések: 40-41.