Barzsó Henrietta a különleges helyszínek kapcsán a közelmúltra tekintve nem panaszkodhat, hiszen a nyár végi világbajnokságot Kazahsztánba rendezték meg, majd a Világjátékokat október végén Szaúd-Arábiában. Utóbbi esemény kapcsán majdnem két Fejér vármegyei sportoló is érdekelté vált, de Heni testvére, Alex tartalékosnak volt benevezve, így ő végül nem utazhatott testvérével és a magyar küldöttséggel együtt. A verseny rangját nem kell ecsetelni, hiszen rendkívül erős mezőny és rengeteg sportág vonultatta fel a legjobbjait, a magyarok ünnepélyes eskütételen is részt vettek, mielőtt repülőre ültek volna.

– Közel két hétig tartott az esemény, mi öt napot tartózkodtunk ki – kezdte élménybeszámolóját lapunknak Barzsó Henrietta. – Nagyon szép hely volt, teljesen más kultúra mint az európai, életvitelszerűen nem biztos, hogy tudnék ott élni. Érdekes a kultúra, azt nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk többet ott lenni, illetve sokat sétálni Kőváriné Ivánfi Brigittával, aki szintén ott volt Szaúd-Arábiában a szkanderosok mezőnyében. Abban az országban a nők nem nagyon mászkálhatnak egyedül, több kikötésnek is meg kellett felelnünk. Negyven fokban hosszú ruhában, vagy hosszú nadrágban és pólóban kellett lennünk, vállunk sem lehetett kint. A versenyen nyilván ezek a szabályok nem voltak érvényesek, ott viszont a légkondihoz kellett hozzászoknunk, annyira hideg volt az asztaloknál, majd megfagytunk. Összességében amit láttunk az országból, az nagyon szép volt, de szívesen tettem volna egy sétát a sivatagosabb részben is.

Forrás: Barzsó Henrietta

Maga a verseny nem sikerült rosszul Heninek, bár a sorsolás nem volt kedvező, hiszen a két magyar hölgy az éremért folytatott harcban összekerült.

– Ami az én versenyemet illeti, bal kézzel negyedik lettem, kicsit szomorú voltam, rosszul jött ki a sorsolás, pont a 70 kilogrammos világbajnokunkkal, a Brigivel kerültem össze az éremért. Ez rosszul jött ki, jobbal hatodik lettem, ott ennyi volt a sérült kezemben, egy kazah lánnyal nagyon jó meccset vívtam, de ez túl sokat kivett belőlem.

Az eskütételkor, valamint a helyszínen élőben is több sportágra is lett rálátása a 27 éves sportolónak.

– Nagyon jó érzés volt már az eskütételen is részt venni, gyönyörű beszédek voltam, élveztem, több sportolót és sportágat is megismerhettem ebben a kalandban, minden nagy élmény volt. A többi sportág közül élőben a muay thai volt rám nagy hatással, ahogy a lányok ott verekedtek, hihetetlen küzdeni és győzni akarás volt bennük. Nem biztos, hogy kipróbálnám, lehet eltörne néhány csontom, de kívülről nagyon tetszett.

Ami a folytatást illeti, egy pici pihenő után a hónap végén szupermeccse lesz Barzsó Henriettának, majd december elején pedig országos bajnokságon gyűjtheti be a huszonnyolcadik, vagy akár a huszonkilencedik magyar bajnoki címét.