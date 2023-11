Arconic-Alba Fehérvár – Egis Körmend 92-67 (22-22, 22-11, 18-17, 30-17)

Székesfehérvár, 1500 néző

Vezette: Cziffra Csaba, Győrffy Pál, Ádám József

Arconic-Alba Fehérvár: Chambers 16/6, Kass 12/9, Barnett 20/6, Dickey 10, Philmore 8. Csere: Vojvoda 21/9, Balogh M. 2, Takács Milán 3/3, Góbi M., Osztoics. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

Egis Körmend: Cook 7/3, Morgan 10/9, Takács K. 6, Tolbert 10/3, Carter 9. Csere: Doktor 4, Durázi 12, Ferencz 2, Kiss M., Djogo 7. Vezetőedző: Kocsis Tamás

Már korábban is volt példa arra, hogy Székesfehérvár élcsapatai közel egy időben léptek pályára, és ezzel a sportági szövetségek nagy kihívás elé állították a szurkolókat. Ez történt a hétvégén is, szinte egyszerre kellett volna három különböző eseményen lenni a sportkedvelőknek. Erre természetesen nem volt mód, és a jegybevételektől is függő sportvállalkozások csak reménykedhettek abban, hogy mellettük teszik le a drukkerek a voksukat. Az Arconic-Alba Fehérvár rangadóra várta ősi riválisát, és ez mondhatjuk azt, meghatározó volt a szimpatizánsok szempontjából, hiszen másfélezren választották késő délutáni, koraesti programként kosárlabda mérkőzést.

A kezdőötösökben mindkét csapatban a légiósok vitték a prímet, négy-négy játékos képviselte őket. Ennek megfelelően sorrendben Malik Morgan, James Dickey, majd Myles Carter kezdték meg a pontgyártást. Lendületben nem volt hiány, mindkét gárda próbált minél gyorsabban ziccereket kidolgozni. A Körmend járt ebben valamivel előrébb, az 5. percben aztán Kass Balázs duplájával került közelebb ellenfeléhez az Alba, 8-11. Vojvoda Dávid pályára lépésével láthatóan markánsabbá vált a fehérváriak játéka, és Jordan Barnett nem sokkal később már előnyhöz is juttatta a kék-fehéreket, ám a negyed vége döntetlen lett.

A második tíz perc első fele továbbra is kiegyenlített küzdelmet hozott, viszonylag kevés ponttal. Majd Nicola Djogo közeli kosara után lett ismét a látogatóknál az előny, igaz csupán pillanatokra, 27-28. Megkísérelte leszakítani riválisát a házigazda, ám a piros-feketék ebben nem voltak „partnerek”, és tapadtak rájuk. Többször lett volna lehetőségük, hogy faképnél hagyják a Fehérvárt, de a tökéletes helyzeteket túlcifrázták, elszórakozták, nem véletlenül dühöngött Kocsis Tamás vezetőedző az oldalvonal mellett. Vojvoda két tűpontos hárompontosa után jutott némi lélegzethez az Alba, és kovácsolt három triplányi vezetést, 42-33.

A nagyszünet után Vojvoda ott folytatta, ahol a pihenő előtt abbahagyta, és tíz pont fölé repítette csapatát, 46-35. Ezt követően Dickey biztos kézzel elvégzett büntetői a legjobbkor jöttek, mert a Körmend egyáltalán nem adta fel, sőt faragott hátrányán a játékrész feléhez érve, 51-44. Ezután Dickey osztott ki egy sapkát, és az ellenakcióból Chambers hármasa állította vissza a tízpontos differenciát. Határozottan védekezett az Alba, és ennek köszönhetően ez a távolság a záró tíz percre is megmaradt a felek között, 62-50.

A publikum elismerő tapsát kivívta Dickey látványos, és nem utolsó sorban eredményes horogdobása, amely bevezette a negyedet, de Takács Milán se maradt el tőle, triplája meghozta a 17 pontos hazai előnyt, 69-52. Ám ezzel sem elégedtek meg, Chambers büntetőivel mindez húszra nőtt, 77-55. A hátralevő időben pedig már csak az volt a kérdés, hogy megmarad-e ez a különbség, vagy változik? Nőtt, és a 25 pontos győzelem teljesen megérdemelt, mert a játék minden elemében a hajrára felülmúlta ellenfelét a hazai legénység.

Az Alba Fehérvár ezzel a sikerével továbbra is veretlen, és a tabella élén áll.