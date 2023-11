Sűrű idény végéhez ért Kovács Bálint, hiszen az Endurance-világbajnokság mellett a német pontvadászat állandó résztvevője is volt. A szezon végén pedig a spanyol bajnokságba is „beköszönt” a H-Moto Team által menedzselt pilóta. Jerezhez hasonlóan ezúttal is az easyRace Team BMW nyergében száll majd harcba a minél jobb helyezésekért Kovács. Egy biztos, a barcelonai pályát kedveli a magyar motoros, így remélhetőleg egy szép eredménnyel tudja majd búcsúztatni a 2023-as évet.

– Egy biztos, alaposan felkészültem a spanyol bajnokság barcelonai záró hétvégéjére, sokkal jobb formában érzem magam, mint legutóbb Jerezben. Ráadásul most már minden ismerős lesz a számomra: a csapat, a motor, a gumi és az ellenfelek. Nagyon kedvelem a barcelonai pályát, és ha a csütörtöki teszten elkerülnek a technikai gondok, akkor egy nagyon szép hétvége várhat ránk. Elsősorban élvezni akarom az idei év utolsó versenyét, melyen szeretnék egy jó eredménnyel búcsúzni a 2023-as esztendőt – fogalmazott Kovács Bálint.